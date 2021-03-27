نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط الجوالات من زين السعودية | أحدث عروض التقسيط للجولات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة زين من الشركات الكبرى في مجال الاتصالات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط حيث يمتد نشاطها إلى عدة دول عربية، و 8 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أن عدد عملائها أكثر من 49 مليون و 500 ألف مشترك، وتهتم الشركة بتقديم العديد من الخدمات الخاصة بالعملاء ومنها تقسط الجوالات من أنواع أيفون ونوكيا وهواوي وفق مجموعة من الشروط نتعرف عليها.

شروط تقسيط الجوالات من شركة زين

حددت شركة زين السعودية بعض الشروط للحصول على جوالات بالتقسيط من الشركة، ومن هذه الشروط ما يلي:-

يتم التقديم على جوالات شركة زين بالتقسيط إذا كان لدى العميل خط فعال وأن يكون قد تم سداد أخر ثلاث فواتير.

أن يكون لدى العميل سجل ائتماني للتقديم على الخدمة.

يتم خصم ثمن القسط من خلال عدة أقساط بسيطة يتم إضافتها إلى الفاتورة وتصل إلى 70 ريال لمدة 24 شهر.

يتم توقيع عقد التزام بنوع الباقة التي يتم من خلالها التقسيط وسداد أقساط الجوال.

تتنوع الأجهزة المتوفرة على موقع زين ويمكن اختيارها والعمل على التقديم لها من خلال موقع شركة زين.

أنواع الجوالات في شركة زين

ايفون مثل: ايفون إكس – أيفون 7 – أيفون 7 بلس – ايفون 8 – ايفون 8 بلس هواتف .

هواتف نوكيا مثل: نوكيا 2 – نوكيا 3 – نوكيا 5 – نوكيا 6 – نوكيا 8 .

هواتف هواوي: هواوي ميت 10.

وتعتبر شركة زين من افضل الشركات التي تقوم بتقسيط الجوالات في السعودية وذلك لما لها من مميزات في عروضها، حيث تعطي لك خيارات جوالات متعددة، وتعتبر نسبة الفائدة 0% أي أن سعر الهاتف عند الدفع بنظام الكاش مساوي لقيمة الأقساط الإجمالية، مدة التقسيط تصل إلى 12 شهر.

الباقات التي يتم الاشتراك بها في التقسيط

باقة شباب: 59.

باقة شباب: 140.

باقة شباب: 199.

باقة شباب: 299.

باقة شباب: 399.

ويمكنك التعرف على أحدث عروض الجوالات من شركة زين من خلال الموقع الرسمي للشركة.

التقديم على هواتف شركة زين بالتقسيط

يتمكن الأفراد من الحصول على هاتف من الأنواع المتاحة على موقع شركة زين السعودية والتي تقدمها للجميع من مشتركي باقات زين المفوترة والتي تمتد الأقساط فيها إلى أربع وعشرين شهر ويتمكن الأفراد من الدخول إلى الموقع واختيار الهاتف واتباع التعليمات التي يمكن من خلالها الحصول على الهاتف.