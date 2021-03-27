نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول على حسابي في بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بإمكانك تسجيل الدخول على حسابي في بنك التسليف علي شبكة الأنترنت بدون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك المنتشرة في العديد من المدن والمحافظات بالأراضي الحجازية، حيث يسعى بنك الادخار والتنمية الاجتماعية السعودية لتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع عملاؤه من داخل وخارج المملكة، لكي يسهل عليهم الاستفادة من خدمات البنك المصرفية الإلكترونية من اجل الإطلاع على رصيد برقم الحساب البنكي عبر الأنترنت ومعرفة باقي الأقساط في بنك التسليف وغيرها من الاستعلامات الإلكترونية الأخري التي سوف نستعرضها معاكم مستقبلا بمشيئة الله.

تسجيل الدخول على حسابي في بنك التسليف

يمكن لجميع العملاء بالمملكة العربية السعودية الدخول علي البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية من اجل تسجيل دخول حسابي بنك التسليف للاطلاع على الرصيد من خلال اتباعكم للخطوات التي سوف نتناولها سويا من خلال النقاط الموضحة لكم أدناه.

الدخول علي رابط الموقع الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار بشكل إلكتروني من ثم.

بشكل إلكتروني من ثم. كتابة رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي بشكل صحيح في الخانة المخصصة لذلك من ثم.

إدخال كلمة المرور الخاصة بك في الخانة التي تليها من ثم.

الضغط علي زر موافق من ثم.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة اخري تظهر فيها جميع المعلومات المراد الاستعلام عنها مثل الاستعلام عن القروض المتبقية في بنك التسليف لمعرفة نوع القرض معرفة تفاصيله حول الفرع الذي حصلت علي التمويل من خلاله وجميع البيانات الشخصية المتعلقة بالاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وتاريخ استحقاق القروض ومتي تنتهي وغيرها من التفاصيل الأخري التي يوفرها رابط تسجيل الدخول بنك التسليف والادخار.

أرقام بنك التسليف المجاني

كما يمكن الاتصال علي رقم بنك التسليف الرقم المجاني من جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية علي رقم بنك التسليف الإدارة العامه التالي 0112746444 لمعرفة أرقام باقي فروع بنك التنمية الاجتماعية للتواصل معاهم، وذلك من اجل تسجيل دخول بنك التسليف برقم الهوية ورقم الطلب لمعرفة المتبقي من بنك التسليف والاستعلام عن الرصيد برقم الحساب والاطلاع علي تفاصيل طلب الأعفاء من قرض بنك التسليف وغيرها من الأمور المتعلقة بالتعاملات والمعاملات المصرفية داخل البنك السعودي للتسليف والادخار تسجيل الدخول.