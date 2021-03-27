نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Absher رابط نتائج الأمن العام 1442 وخطوات استخراج نتائج التقديمات بالرقم المدني في المقال التالي
نتائج الأمن العام التي يتابعها جميع الذين قاموا بالتقديم في وظائف وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية والتي تكون البوابة الأولى لوظائف السعوديين بالمملكة، حيث تم الإعلان في بداية الشهر عن فتح باب التقديمات لوظائف الأمن بمديرية الأمن العام ولاقت إقبالا كبيرا من الراغبين في خدمة الوطن وتنطبق عليهم شروط الالتحاق عبر منصة أبشر الإلكترونية وانتظار كبير للإعلان عن نتائج التقديمات.
وظائف مديرية الأمن العام السعودية
مهام وزارة الداخلية
تتبع مديرية الأمن العام لوزارة الداخلية بالمملكة والتي لها عدد من المهام وأهمها حفظ أمن المواطنين والحفاظ على النظام، ومع اقتراب موسم العمرة السنوية ثم موسم الحج يقوم ضباط الأمن بالحفاظ على زائري الرحمن، وتقوم الإدارة أيضا بمكافحة الجرائم اليومية وضمان تطبيق القوانين وإدارة مكافحة المخدرات بما يضمن بشكل كبير أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين والوافدين فيها.
مواعيد تقديمات الأمن العام
|مواعيد بداية التسجيل
|موعد انتهاء التسجيل
|السبت 8 شعبان 1442 – 20 مارس 2021
|الخميس 12 شعبان – 25 مارس 2021
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