طريقة شراء سبائك الذهب من بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة 

شراء سبائك الذهب من بنك الراجحي، يقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يستفيد بها جميعا العملاء والبعض الآخر يكون بالاستثمار بجانب أنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي يتم الكثير من الأشخاص بمعرفة خطوات شراء سبائك الذهب من بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة بشكل تفصيلي وهذا ما سوف نوضحه ولكم من خلال مقال اليوم.

طريقة شراء سبائك الذهب من الراجحي

يمكن للجميع الاستفادة من بنك الراجحي بشراء الذهب من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:

يتم تسجيل الدخول على موقع مصرف الراجحي عبر الانترنت وتحديد تجارة الذهب ثم تقوم بالضغط على تقدم بطلبك الآن تبدأ بـ اضافت البيانات المطلوبة منك والتي تشمل الاسم والجنسية وتقوم بإضافة الاسم السن وتحدد الجنس.

بعد ذلك يجب أن تقوم بإضافة رقم بطاقة الهوية الوطنية أو تضيف رقم الإقامة ثم تقوم بالإجابة على جميع الأسئلة التي سوف تجدها أمامك في الصفحة التالية وتضيف كافة المعلومات المطلوبة منكم التي تشمل رقم الهاتف الخاص بك والبريد الإلكتروني وتحدد المكان المتواجد فيه والوقت المناسب بعد ذلك نضيف رمز التحقق والضغط على كلمة إرسال.

شروط شراء الذهب من الراجحي

ينبغي عليك أن تقوم بفتح حساب خاص بك وفي حالة عدم وجود حساب يمكنك أن تقوم بفتح حساب لك بالإضافة إلى أهمية أن يكون عمر هذا المستفيد عن 18 عام، ولا يزداد عن 60 عاما، وبالتالي تم تحديد الحد الأدنى لشراء سبائك الذهب من بنك الراجحي تصل إلى 10 جرامات، حيث يمكن أن تقوم بشراء سبائك الذهب مليار كيلو و100 جرام أو 10 جرام أو 5 جرام أو 50 جرام وكذلك 500 جرام.

شراء سبائك الذهب من الراجحي

الذهب بنك التي يتم تقديمها إلى جميع العملاء حيث يقوم بتقديم أفضل أنواع الذهب ويمكنك الاستثمار في لمدة ثلاث سنوات مع عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذه السبائك الذهبية التي يحصل عليها جميع العملاء، ويمكنك أيضا أن تقوم بحفظ الذهب في صندوق الأمانات ويمكن القيام بعملية البيع والشراء في مصرف الراجحي، وذلك بطرق مثل شراء كمية من الذهب بمبلغ التمويل العميل من خلال المصرف، وذلك إذا كان يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.