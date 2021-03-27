اختبار تجريبي للقدرات المعرفية وشكل الأسئلة بصيغة pdf و موعد إجراء تلك الاختبارات

اختبار تجريبي للقدرات المعرفية والأسئلة الخاصة بها وطريقة الحصول علي تلك الأسئلة هو أمر يهم جميع خريجي البكالوريوس المسجلين في اختبارات القدرة المعرفية للجامعيين، وذلك لممارسة كافة أنواع الأسئلة التي يتم إدراجها في الاختبارات المقررة للحصول علي اعلي الدرجات، ومن المعروف أن الاختبار العام للمهارات المعرفية هي من أهم الاختبارات المهنية المقدمة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، ويتم انعقاد تلك الاختبارات لحاملي الشهادات الجامعية لخريجي البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه، وهذه الاختبارات هي من اهم الطرق المستخدمة للمقارنة بين المواطنين المتقدمين للعمل في في الوظائف المعلن عنها من قبل الجهاز الآذاري للدولة،ونتائج هذه الاختبارات تعمل علي التمييز بين المتقدمين للترقية بين العاملين في المناصب الإدارية المختلفة بالدولة، وأشارت الهيئة إلى انه يتم استبعاد الجهات الحكومية التي تطلب من الخريجين هذه الاختبارات للترقية أو للتعيين في المهن التعليمية أو الصحية حيث أن تلك الهيئات الحكومية تعمل علي إجراء اختبارات خاصة واليت يتم تقديمها من خلال مركز القياس الوطني.

اختبار تجريبي للقدرات المعرفية pdf

من المعروف أن نسبة القلق والتوتر تزيد لدي الطلبة والطالبات عند اقتراب موعد إجراء الاختبارات المختلفة، ويشعر الخريجين للرهبة و الخوف قبل إجراء هذه الاختبارات وخاصةً إذا كانت هذه هي المرة الأولي لأداء تلك الاختبارات، حيث أن هذه الاختبارات تختلف عن الاختبارات الدراسية بشكل كبير، حيث لا يوجد منهج دراسي مقرر من المفترض أن يتم اختبار الخريج فيه كما يحدث في مراحل التعليم المختلفة،كما انه لا يوجد مادة علمية يتم حفظها ، لكن هذا الاختبار يعمل علي قياس المهارات المختلفة التي يمتلكها الخريجين المتقدمين، ومن المعروف إن تلك المهارات تختلف من شخص لآخر، وذلك بسبب اختلاف العوامل الخاصة بنوع دراسة كل خريج عن الآخر، كما يميز كل فرد عن الآخر حجم الخبرات العلمية وسعة الاطلاع وكذلك الاختبارات الحياتية التي مر بها الفرد، وتم وضع بعض الأسئلة المختلفة ليتعرف المتقدمين علي أنماط الأسئلة المختلفة كنموذج استرشادي ومعرفة الإجابات الصحيحة لتلك الأسئلة

اختبار تجريب للقدرات المعرفية وموعدها

قد تم انعقاد المرحلة الأولي من الاختبار علي أن يتم انعقاد الفترة الثانية بداية من يوم 27 مارس وحتي 29 وا الموافق 14 ،16 من شعبان 1442 هجرية.