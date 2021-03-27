التسجيل في اختبار قدرات الجامعيين 1442 يعتبر ذلك الاختبار واحد من ضمن متطلبات الحصول علي دراسات عليا في المملكة العربية السعودية حيث يرغب الكثير من الحاصلين علي شهادات جامعية في المملكة في استكمال الدراسة والحصول علي درجات علمية إضافية مثل درجة الماجستير والدكتوراة ولكن يجب علي الراغب إن يتخطي هذا الاختبار أولاً.

اختبار قدرات الجامعيين 1442

يعتبر هذا الاختبار واحد من ضمن الاختبارات التي تقدمها هيئة تقويم الدريب والتعليم قياس في المملكة العربية السعودية ويعتمد هذا الاختبار علي قياس مدي درسة الخريج في الجامعة ويكون هذا الاختبار تبعاً للتخصص الدراسي الذي حصل عليه وأيضاً يقوم هذا الاختبار علي الفهم وليس علي الحفظ وقياس مدي تعامل الخريج مع المواقف المختلفة والقدرة علي تحليل النتائج والبيانات.

خطوات التسجيل في منصة قياس

حتي تتمكن من التسجيل في منصة قياس للاختبارات يتوجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع منصة قياس علي الشبكة العنكبوتية.

من القائمة تقوم باختيار إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تكتب أسم المستخدم.

يتطلب منك تحديد الجنسية ثم بعد ذلك كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة في المكان المخصص له.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف الجوال المسجل في منصة أبشر.

تكتب البيانات الشخصية الخاصة بك في الاماكن المخصص لها.

إدخال كلمة سر لحسابك.

تأكيد كلمة السر.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة التسجيل في اختبار قدرات الجامعيين 1442

حتي تتمكن من التسجيل في الاختبار فأن هناك عده خطوات يجب عليك القيام بها من أجل التسجيل وهي تتلخص في السطور التالية: