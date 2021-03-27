نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الحصص اليومية للأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار وزارة التعليم السعودية فيما يخص آلية العودة للدراسة والتعليم عن بعد: أعلن وزير التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية السيد الدكتور حمد آل الشيخ عن آلية العودة للدراسة، واستكمال الدراسة عن بعد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والتابعة لوزارة التربية والتعليم، على أن تكون الدراسة في العام الأول من العام الدراسي الجديد بنظام التعليم عن بعد لمدة 7 أسابيع، وذلك بالنسبة للمقررات النظرية في كلا من المدارس والكليات، والجامعات والتعليم الفني، أما بالنسبة المقررات العملية فقط يكون نظام التعليم الخاص بها حضوريا، وتقييم الوضع بعد مرور 7 أسابيع.

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي

الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي بالمملكة العربية السعودية، وزير التعليم أثناء اعلان الاسماء، ذكر أن الطلاب كشفوا عن موهبة شعرية تسهم في حضارة وإنسانية الوطن، وتمثل صورة من صور الحياة، ومظهر من مظاهر اللغوية الأصلية، كما تعد واحدة من ثقافتنا المتوارثة.

جدول دروس المرحلة الابتدائية للأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني

تم إضافة: أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن جدول الاسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني، يتضمن دروس الحصص اليومية التي يتم بثها عبر قنوات عين التعليمية، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، على أن يتم الانتهاء منها قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

استمرار العملية التعليمية عن بعد

أعلنت القيادة الرشيدة حفظها الله عن استمرار العملية التعليمية عن بعد بالمملكة العربية السعودية، حرصا على سلامة الطلاب والطالبات، وذلك فى ظل انتشار جائحة كورونا، كما أوضحت من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن استمرار العملية التعليمية عن بعد سوف يستمر حتي نهاية العام الدراسي الحالي.

وزارة التعليم تعلن عن تنظيم مسابقة مدرستي تبرمج

قامت وزارة التعليم بالإعلان عن مسابقة مدرستي تبرمج بهدف تعزيز المهارات الرقمية، والعمل على نشر ثقافة البرمجة بشكل سهل وبسيط، والعمل على تأهيل الطلبة والطالبات للمنافسات والمسابقات العالمية والإقليمية، والعمل على تنمية مهارات التفكير الناقد، والعمل على رفع مستوى التعليم والمعلمين، وتمكين المعلمين والمعلمات في الحساب الآلي.

دخول منصة مدرستي

اعتمدت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي من أجل أن تكون منصة مخصصة لتعليم الطلبة والطالبات في عملية التعليم عن بعد، كما تعمل الوزارة على تحسينها وتحديثها من أجل تسهيل استمرار التعليم عن بعد، حتى يتمكن كلا من الطلاب والمعلمين من أداء كافة المهام بشكل كامل بكل يسر، في أجواء آمنة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل انتشار وباء كورونا، ويمكن الدخول على منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مدرستي. كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. الضغط على تسجيل الدخول.

جدول المرحلة المتوسطة للصف الأول والثاني والثالث المتوسط للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني 1442

يبدأ مواعيد بث وتسجيل دروس الحصص اليومية لطلاب المرحلة المتوسطة وجدول دروس حصص المرحلة الثانوية على تردد قناة عين التعليمية من يوم الأحد الموافق 1 فبراير وحتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2021، حيث يبدأ البث لحصص المرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط على القناة 7، والصف الثاني على القناة 8، والصف الثالث المتوسط على القناة 9، ويبدأ البث من الساعة التاسعة صباحا وتستمر الإعادة على مدار اليوم.

التعليم تعتمد تنظيم تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام 1443

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن اعتمادها تنظيم مراحل تسجيل الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد، كما أوضحت الوزارة الخطة الزمنية للتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام 1443، والتي تتضمن عدد سبع مراحل كما هو موضح من الخطة التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، وهي كما يلي:

تبدأ المرحلة الأولى بتسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يوجد بها مفاضلة. المرحلة الثانية تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية. تبدأ المرحلة الثالثة تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم السعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والتي لا يجري بها مفاضلة. تبدأ المرحلة الرابعة لتقديم الطلاب والطالبات من يوم 14-8-1442هـ، الموافق 27 مارس 2021، ويتم تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين، أبناء القبائل والتركستان، والبلوش، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين. تبدأ المرحلة الخامسة لتقديم الطلاب الغير سعوديين الخاضعين للنسبة المحددة من يوم 5-9-1442 الموافق يوم 17 أبريل 2021، الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي. المرحلة السادسة من التقديم في العام الدراسي الجديد تبدأ من يوم 9-9-1442 الموافق 1 مايو 2021، وتشمل تسجيل الطلاب الجدد غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص. المرحلة السابعة من التقديم وتسجيل الطلاب الجدد تبدأ من يوم 4-10-1442 الموافق 16 مايو 2021، وتشمل تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور، وذلك لجميع الجنسيات، وفي جميع المدارس.

إرشادات للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات عن بُعد

تحث وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الطلاب والطالبات على ضرورة اتباع الإرشادات التالية قبل البدء في الاختبارات عن بعد، حرصا على تأدية الطلبة والطالبات لاختبار إلكتروني ناجح، والالتزام بمواعيد الاختبارات المحددة في جدول الاختبارات والحرص على معرفته مبكرا من المدرسة، كما هو موضح فيما يلي:

تعلن وزارة التربية والتعليم عن تطبيق مدرستي خيار جديد للعملية التعليمية

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أن تطبيق مدرستي بمثابة خيار جديد من أجل استمرار عملية التعلم عن بعد، كما أنه يمنح الطلبة تجربة ممتعة للتعلم، كما أن التطبيق متاح للتحميل من خلال آبل أو جوجل أو هواوي، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات من تحميله، فهو أسهل وأسرع في عملية التعلم عن بعد كما أنه يعد تفاعل جديد ومختلف.

المنصات التعليمية المتاحة للأطفال من وزارة التربية والتعليم

تتيح وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية العديد من المنصات التعليمية للأطفال، من أجل ضمان حق الطفل في التعلم خلال جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، يصل عددهم إلي 61 منصة من التطبيقات والمواقع الإلكترونية المجانية لتعليم الطفولة المبكرة عن بعد، كما قامت بتنفيذ حملة توعية من أجل نشر الوعي في استخدام الإنترنت للأطفال، للعمل على تطوير مهارات وصقل مواهب الأطفال.

كيف يمكن حل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي وحضور الحصص الدراسية

أن يسجل الطالب دخول عبر منصة مدرستي الإلكترونية. الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يقوم الطالب بالضغط على خانة المقررات والمصادر. يقوم باختيار الواجبات، ومنها الضغط على أيقونة حل الواجبات. القيام بحل الواجبات قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة من قبل المعلم.

طريقة التسجيل في مسار التميز للابتعاث من خلال موقع سفير التقديم

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتوضيح كيفية الدخول عبر موقع سفير التقديم، والتسجيل في مسار الابتعاث، من خلال فيديو توضيحي قامت بنشره عبر الموقع الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل شرح خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث:

الدخول عبر موقع سفير التقديم. اختيار مسار التميز للابتعاث. قم بتحديد برنامجك التعليمي البكالوريوس، أو الدراسات العليا. سوف تظهر لك صفحة التنبيهات والتعليمات اضغط على أيقونة موافق. سوف تظهر لك الشروط العامة للابتعاث، اضغط موافق بعد التأكد من قراءة كافة الشروط. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة، واختر أيقونة إرسال رمز التفعيل إلى الجوال. إدخال كافة البيانات الشخصية بدقة، حيث لا يمكن تعديل البيانات بعد إرسال الطلب. ادخل بعد ذلك بيانات المرافق. ثم اضغط على أيقونة التالي، وبعد ذلك قم برفع المستندات المطلوبة، واضغط على إرسال الطلب.

متطلبات التقديم والوثائق المطلوبة

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية.

صورة من جواز السفر ساري الخاص بالمتقدم.

صورة من المؤهل السابق الحاصل عليه المتقدم.

شهادة المعادلة للمتقدم إذا كان حاصل عليها من خارج المملكة السعودية.

خطاب القبول الرسمي الغير مشروط، يذكر فيه التخصص بوضوح، واسم الجامعة، وتاريخ بدء الدراسة.

صورة من السجل الأكاديمي.

خطاب التسجيل الرسمي من الجامعة.

تأشيرة الدراسة إذا كان المتقدم قد بدء في الدراسة.

تطبيقات وخدمات منصة مدرستي بالتعاون مع مايكروسوفت

توضح وزارة التربية والتعليم حزمة التطبيقات والخدمات الإلكترونية، المقدمة لكلا من الطلبة والطالبات عبر منصة مدرستي، ولكلا من المعلمين والمعلمات التربويين، والمشرفين والمشرفات خلال التواصل من خلال العملية التعليمية عن بعد، وذلك بالتعاون مع مايكروسوفت، كما أوضحت طريقة تسجيل الدخول للوصول لتلك التطبيقات والخدمات، يمكن الدخول لها من منصة مدرستي عن طريق الضغط على أوفيس 365.

برنامج outlock: يعد تطبيق موحد للبريد الإلكتروني وجهات الاتصال من أجل التواصل الفعال.

برنامج microsoft teams: يعمل هذا البرنامج على تمكين المعلمين من إنشاء فصول افتراضية، يستطيع من خلال تقديم الدروس التزامنية مع الطلبة والطالبات.

برنامج OneDrive: يمكن المستخدمين لمنصة مدرستي الحصول على مساحة 1 تيرا من خلال تلك الخدمة.

برنامج Word.

برنامج PowerPoint.

برنامج Excel.

إحصائيات منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية

أوضحت وزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي، إحصائيات التعليم على مدار الفصل الدراسي الأول منذ بدء العام الدراسي، وحتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الأول، وذلك عبر منصة مدرستي، ومن خلال سلسلة قنوات عين التعليمية، تسرد من خلالها تفاعل الطلبة والطالبات والمعلمين عبر الفصول الافتراضية، واستخدامهم أدوات التعليم عن بعد.

توفير الحماية الجنائية لمنصات التعليم عن بعد

أعلنت النيابة العامة مؤكدة على توفير الحماية الجنائية لكافة المنصات التعليمية عن بعد، من خلال الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل مواصلة العملية التعليمية عن بعد داخل المملكة، ودعم وتحفيز المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، وكذلك الطلبة والطالبات، للوصول وتحقيق النجاح، وحماية العملية التعليمية عن بعد.

جدول الحصص اليومي لدروس المرحلة الثانوية الأسبوع الخامس

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية جدول الحصص اليومي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، للأسبوع الخامس وذلك من خلال البث المباشر لدروس الثانوية عام إنساني، عام طبيعي، عام مشترك، عام اختياري، من خلال تردد قناة عين التعليمية، للمستوى الخامس والثالث والأول، ويبدأ البث من الساعة 9 صباحا، ويعاد على مدار اليوم.

جدول الحصص اليومي لدروس المرحلة الثانوية الأسبوع الرابع

توضح وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية، لكلا من (عام اختياري-تحفيظ اختياري)، خلال الأسبوع الرابع، من خلال تردد قنوات عين التعليمية على القمر الصناعي العرب سات، وذلك من خلال البث المباشر ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا، وإعادة الدروس والحصص على مدار اليوم، أو من خلال قناة عين التعليمية على اليوتيوب.

مسابقة مدرستي الرقمية في مجالات متنوعة والمشاركون بالمسابقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن مسابقة مدرستي الرقمية، خلال عملية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والهدف من تلك المسابقة كما وضحت الوزارة، العمل على إثراء المحتوى الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية،والمشاركون بها كلا من، الطلاب والطالبات، المهتمون بالتعليم الإلكتروني، الأسر وأولياء الأمور، ومنسوبو التعليم، والمهتمون بالإعلام.

مجالات مسابقة مدرستي

هناك ثلاث مجالات تشمل عليها مسابقة مدرستي، وهي مجال التعليم، والإعلام والتثقيف، و التدريب، وهي:

مجال التعليم: العمل على تصميم محتوي تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية. مجال الإعلام والتثقيف: العمل على إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي. مجال التدريب: العمل على تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

مؤسسة تكافل الخيرية: صرف إعانات الفصل الدراسي الأول للطلاب

قامت مؤسسة تكافل الخيرية بإيداع مبالغ مالية بإجمالي حوالي 135 مليون ريال سعودي، في حسابات المدارس بالمملكة العربية السعودية، والتي تعمل على تقديم الدعم للطلاب المستحقين، والتي تعد إعانات الفصل الدراسي الأول من العام الجديد، والتي شملت قرابة 270 ألف طالب وطالبة فيما يقرب من 17 ألف مدرسة من المدارس الحكومية، حيث ترغب المؤسسة في تزويد الطلبة والطالبات من خلال هذه المبالغ المالية، بشراء أجهزة لوحية للطلاب الذين لم تتوفر لهم أجهزة خلال مبادرة تمكين الرقمية، وعملية التعليم عن بعد.

وزارة التعليم السعودية: كيفية الحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام مايكروسوفت تيمز

توضح الوزارة للطلاب والطالبات بعض التعليمات التي يجب اتباعها أثناء حضور المحاضرات الافتراضية عبر منصة مدرستي، أثناء استخدام مايكروسوفت تيمز، وهي عند حضور الطالب الدروس أو الاجتماعات التي تتطلب المشاركة الصوتية أو المرئية، يجب أن يحرص الطالب على الحضور في مكان منعزل وهادئ، وتكون الخلفية وراء الطالب خالية من أي تفاصيل خاصة أو حساسة، كما وضحت خطوات تمويه الخلفية أو تغييرها في مايكروسوفت تيمز، من أجل الحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام مايكروسوفت تيمز.

كما يجب التأكد من إغلاق الكاميرا والميكروفون عند الانتهاء من الدرس، وعند عدم الحاجة إليهم.

آلية العودة للدراسة والتعليم عن بعد في التعليم العام الحكومي والأهلي:

قرار وزارة التربية والتعليم السعودية فيما يتعلق ببداية العام الدراسي الجديد والتعليم عن بعد فيما يخص الدراسة في التعليم الحكومي والأهلي:

يبدأ العام الدراسي الجديد في جميع مراحل التعليم العام من تاريخ 11-1-1442هـ، لمدة 7 أسابيع من بداية العام، وتقييم الوضع بشكل كامل بعد مرور هذه الفترة، لتحديد وضع الدراسة خلال باقي الفصل الدراسي الأول. حضور جميع أعضاء هيئة التدريس في المدارس من قادة المدارس والوكلاء والمرشدون والإداريون، ومكاتب التعليم، والمشرفيين، طوال أيام الأسبوع. حضور المدرسين والمدرسات عن بعد مع الطلاب، وذلك في الفصول الدراسية الافتراضية عن بعد، وحضور المعلمين والمعلمات لمدة يوم واحد في الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة، باستثناء الحالات التي يصعب وصولها وحضورها للمدرسة. يبدأ اليوم الدراسي في المرحلة الابتدائية من الساعة 3 عصرا، والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية من الساعة السابعة صباحا، ويستطيع الطلاب من متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية، والتكليفات والتقييمات مع المدرس بالمدرسة. يمكن للطلبة والطالبات الاعتماد على منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني، حيث يمكن توفير الأدوات الخاصة بالدراسة عن بعد من خلال تلك المنصة، بجانب استمرار البث المباشر للدروس على قنوات عين الفضائية، وتكرارها على فترات خلال اليوم، وسوف يتم تخصيص قناة لكل صف من الصفوف الدراسية، بالإضافة للدروس التي يتم أرشفتها من خلال قنوات اليوتيوب، من أجل ضمان وصول المعرفة للطلاب باختلاف الظروف. تخصيص يوم من أيام الأسبوع على الأقل للطلبة الذين لا يستطيعون الدخول عبر المنصة لمتابعة التكليفات والتقييمات، مع ضرورة المحافظة على كافة الإجراءات الاحترازية.

رحلة الطالب المدرسية في منصة مدرستي

الدخول على منصة مدرستي المرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة مساءا، والمرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة السابعة صباحا.

أداء التمارين الرياضية، والنشيد الوطني.

حصول الطالب على الجدول الدراسي.

الاستماع لشرح المعلم للحصة الدراسية.

تفاعل الطالب مع ساعات النقاش.

أداء الطلاب للمهام والتكليفات المقدمة.

تعرف الطالب على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

الأنشطة التعليمية والتقييم عبر منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي للطالب أن يقوم بكافة أنواع الأنشطة التعليمية، وذلك من خلال استخدام الأدوات التعليمية المتاحة، عبر منصة مدرستي، ومن الأمثلة عليها كما هو موضح من وزارة التربية والتعليم السعودية، وهي:

حضور الحصص الافتراضية.

الواجبات المنزلية التي يقوم الطالب بحلها وتسليمها إلكترونيا.

المشاركة في حلقات النقاش الإلكترونية والتفاعل مع المعلم.

التواصل مع المعلمين من خلال البريد الإلكتروني وغرف المعلمين الإلكترونية.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه بالإضافة إلي منصة مدرستي، يمكن للطلبة والطالبات متابعة الحصص الدراسية والدروس التعليمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية من خلال شبكة القنوات التعليمية عين، ويمكن للطلاب متابعة الدروس من خلال تردد قناة عين التعليمية الذي يقوم بتحميل كافة قنوات عين التعليمية لجميع المراحل.