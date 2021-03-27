تمويل سيارة 2021 بقسط 700 ريال بدون دفعة أولى وبدون كفيل

هناك عدد كبير من البنوك السعودية والشركات الموثقة التي تقدم تمويل للأفراد وتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن توافر تمويل للسلع الإلكترونية والأجهزة الكهربائية لمزيد من تقديم التمويل المناسب لك بضمان فترة سداد طويلة وقسط ميسر يناسب راتبك الشهري، كما يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل راتب أو بدون كفيل، فيتم تقديم جميع الأوراق المطلوبة والمستندات حتى تحصل على التمويل في أقل وقت وبموافقة سريعة.

يمكنك أن تجد التمويل الأمثل لك ضمن عدة بنوك وشركات سعودية كبنك التنمية الاجتماعية وبنك سامبا وشركة النايفات وشركة اليسر، وأذ يمكن أن تحصل على تمويل سيارة من إحدى الشركات والبنوك السابقة أو شركة عبد اللطيف جميل والتي توفر تمويل سيارة بقسط يبدأ من 500 ريال وحتى 3000 ريال وفق الراتب الخاص بك وما يمكنك دفعه خلال الشهري حتى لا تتراكم الديون فيما بعد، هناك أيضا تمويل سيارة هيونداي من بنك الراجحي بقسط شهري 700 ريال وينتهي العرض في 31 مارس 2021، كما أن عروض سيارات عبد اللطيف جميل من خلالها يمكنك أن تحصل على سيارة أحلامك بمبلغ تمويلي قد يصل إلى مليون ريال.

عرض تمويل سيارة من عبد اللطيف جميل

تمويل سيارة سبورتاج وبيجاس بسعر تمويلي مناسب وميسر لك ومن أهم المميزات لهذا التمويل بدون دفعة أولى وبدون كفيل كما أنه معتمد من الهيئة الشرعية والقسط الشهري يبدأ من 700 ريال، هذا التمويل يتيح لك الحصول على سيارتك المختارة بأقساط بسيطة شهريا، فهناك سيارة بيجاس 2021 بقسط شهري 700 ريال، وسيارة ريو 2021 بقسط 900 ريال، سيارة سيراتو 2021 بقسط 1150 ريال شهريا، طلب عرض سيارة من عبد اللطيف جميل من خلال الموقع الإلكتروني، وقد تختلف النسبة وفق بعد الخطط والأسعار المختارة، كما أن السجل الائتماني وتكلفة التأمين من العوامل المؤثرة في تغيير النسبة.

شروط الحصول على تمويل سيارة

يجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال، وأن يكون طالب التمويل موظف بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي، يجب أن يكون الموظف الحكومي يعمل بجهة العمل مسبقا بشهر قبل طلب التمويل، والموظف بالقطاع الخاص لا يقل عن ثلاثة أشهر بجهة العمل مسبقا، يتاح التمويل للمتقاعدين أيضا الحصول عليه بالشروط العامة وتقديم المستندات المطلوبة والتي تتلخص في صورة الهوية الوطنية وصورة رخصة القيادة وكل ذلك بصورة طبق الأصل، وصرة من أخر ثلاثة أشهر لكشف حساب بنكي خاص بك.