نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف دعم ساند شهر إبريل عبر التأمينات الاجتماعية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من الأشخاص المستفيدين من التأمينات الاجتماعية دعم ساند، فقد اقترب موعد إيداع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، حيث يستفيد بها كل من الشخص المتقاعد أو المشترك، ويقوم ساند بتقديم تعويضات عن العمل كل شهر بنسب يتم الاتفاق عليها من خلال الإدارة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا خطوات التقديم والتحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.

موعد إيداع دعم ساند شهر إبريل:

يفصلنا عن موعد إيداع دعم ساند شهر إبريل أيام قليلة عن صرف الدعم في الموعد المحدد له، حيث يتم صرف الدعم وفقاً للتقويم الميلادي بعد توحيد موعد الصرف في اليوم الموافق 1 من كل شهر ميلادي، ولا يتم تأخير موعد صرف وإيداع دعم ساند إلا إذا وافق أجازة رسمية، ويوافق موعد الصرف دعم ساند شهر إبريل في يوم الخميس الموافق 1 من إبريل، علماً بأن الشخص المستفيد يقوم بالاستعلام عن الدعم من خلال رقم الهوية للشخص المستفيد.

التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية:

يتم الاستفادة بهذه الخدمة التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الشخص المستفيد، ونعرض من خلال هذا المقال خطوات التقديم:

الدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية

اختيار أيقونة شاشة التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات

الضغط على أيقونة إبدأ الخدمة

خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

خدمات المشتركين خدمات صاحب العمل خدمات المتقاعدين خدمات المشترك الاختياري خدمات الوريث خدمات جهات العلاج

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بتوضيح طرق سداد الغرامات والاشتراكات من خلال بعض الطرق المختلفة من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي، فأشارت إلى صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات خلال 15 يوم الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات، يساهم في استمرار الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية، ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير.

طرق وقنوات السداد:

يمكن سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات التالية:

أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي

الإنترنت المصرفي

فروع البنوك

الهاتف المصرفي

تأميناتي:

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن طباعة شهادة بمستحقاتك الشهرية عن طريق تطبيق تأميناتي سواء كانت شهادة التزام تحويل مستحقات، شهادة مفصلة بمقدار المعاش، شهادة بمقدار إجمالي المعاش (عربي – إنجليزي).