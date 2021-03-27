طريقة سداد بطاقات الأهلي الائتمانية أون لاين أو عبر أجهزة الصراف الآلي

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عمر شويل - جدة طريقة سداد بطاقات الأهلي الائتمانية كثيرة، حيث أن البنك الأهلي التجاري السعودي أطلق طرق متعددة للسداد من أجل تسهيل الوقت والجهد على المتعاملين، ويعتبر البنك واحد من أفضل البنوك السعودية التي تقدم خدمات كثيرة، منها التمويل الشخصي البنك الأهلي والبطاقات الائتمانية ومنها تقسيط البنك الأهلي (فيزا مشتريات) وسوف نتعرف على سداد بطاقة الائتمان الأهلي نت بالتفصيل.

طريقة سداد بطاقات الأهلي الائتمانية

قدم البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية أنواع مختلفة من البطاقات الائتمانية حتى تكون مناسبة لاحتياجات العملاء في كل مكان، ومن أهم تلك البطاقات:

ماتسركارد تيتانيوم. بطاقة بلاتينوم. بطاقة الفيزا بيسك.

ويمكن الاستفادة من تلك البطاقات في أشياء عديدة، من بينها حجز تذاكر الطيران، أو الحصول على خدمات من شركاء الأهلي.

طريقة سداد بطاقات الأهلي الائتمانية من خلال الأهلي أون لاين

ويمكن سداد بطاقات الأهلي الائتمانية أون لاين من خلال الخطوات التالية:

عليك أن تقوم بزيارة موقع الأهلي أون لاين.

ثم يتم تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم النقر على خدمة البطاقات.

ثم قم بالنقر على تبويب البطاقة الائتمانية، ثم قم بالنقر على تبويب التفاصيل.

وعليك أن تقوم بالنقر على تبويب سداد المستحقات.

ثم بعد ذلك قم بتحديد الحساب.

طريقة سداد بطاقات الأهلي الائتمانية عبر تطبيق الأهلي موبايل

في البداية لا بد أن يكون لديك تطبيق الأهلي موبايل على الأجهزة الذكية، ثم عليك تسجيل الدخول.

ومنها ستقوم بالدخول إلى البطاقات الائتمانية وستقوم باتباع نفس الخطوات السابقة.

طريقة سداد البطاقة الائتمانية للأهلي من أجهزة الصراف الآلي

ولقد أتاح البنك الأهلي السعودي خدمة سداد بطاقة الائتمان للبنك من خلال استخدام أجهزة الصراف الآلي، ولهذا يتوجب عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى واحدة من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنك، وقم بإدخال البطاقة.

ثم اختر اللغة التي تناسبك، وقم بالنقر على تبويب تسوية بطاقة الائتمان، ثم قم بعملية الإيداع بالمبلغ المطلوب.

بعدها قم بتأكيد العملية.

والجدير بالذكر أن طريقة سداد بطاقات الأهلي الائتمانية من خلال أجهزة الصراف الآلي متاحة في كافة الأماكن بالمملكة، حيث أن هناك أعداد كبيرة من الماكينات المنتشرة في المدن السعودية.