نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب إعفاء بنك التسليف لأسقاط القروض لجميع المواطنين بالمملكة في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين عن خدمة إعفاء بنك التسليف والإدخال لإسقاط القروض المتبقية التي حصلو عليها، وتأتي هذه الخطوة بناء علي الجهود التي قامت بها وزارة المالية مع وزارة العمل تلك الخدمة لمستحقي الضمان الاجتماعي علي مساعدة أصحاب المشاريع لكي تساهم في ارتفاع مستوي دخلهم، حيث يقدم بنك التسليف تمويلات مختلفة إلي جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، لذلك نقدم لكم رابط تقديم طلب إعفاء بنك التسليف وشروط إعفاء الأقساط القروض المتبقية التي تبقت عليهم.
شروط إعفاء الأقساط المتبقية من بنك التسليف
يقدم بنك التنمية الاجتماعية من التمويلات المختلفة لجميع الأسر في المملكة العربية السعودية، ويتميز البنك بالعديد من المزايا بالإضافة انه تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتفق مع تعاليم الدين الإسلامية، لذلك يقدم بنك التسليف مجموعة من الشروط الذي يريد الحصول علي خدمة إعفاء الأقساط المتبقية بتلك الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية للحصول علي إعفاء بنك التسليف.
- يجب لا يقل العمر عن 25 عاما ولا يزيد عن 55 عاما للمواطن المتقدم لطلب الإعفاء.
- يجب إلا يزيد دخل المواطن المتقدم لطلب الإعفاء عن 1000 ريال سعودي شهريا.
- يجب علي المواطن المتقدم لطلب الإعفاء استخراج بيانات الإعفاء المطلوبة ثم يرسله إلي الديوان الملكي.
- توافر الأوراق والمستندات الرسمية توضح الحالة المالية والظروف المادية لتوضيح عدم قدرته علي السداد لصاحب طلب الإعفاء.
- بعد تقديم هذه الأوراق والمستندات سوف يتم الرد عليك في اقرب وقت بالقبول أو الرفض.
رابط تقديم طلب إعفاء الإقساط المتبقية من بنك التسليف
تقديم طلب إعفاء من دفع الأقساط المتبقية من بنك التسليف وهو من البنوك التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واليكم طريقة تقديم طلب إعفاء سداد القروض لجميع الفئات، مع بعض الأوراق المطلوبة لقبول الطلب كما يلي:
- الدخول علي الرابط الرسمي لدي بنك التنمية الاجتماعية ثم قم بالدخول علي الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك قم بالدخول علي الحساب الشخصي في البنك التسليف ثم قم بالضغط علي إعفاء السداد.
- يجب عليك بتعبئة جميع البيانات مع أرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.
- ثم قم بإرسال الطلب للديوان الملكي وسوف يتم الرد عليك بإرسال رسالة نصية من الديوان الملكي بالقبول أو الرفض مع توضيح الأسباب.
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