بشرى كشوف المستفيدين من دعم المساعدة المقطوعة قيد المراجعة النهاية ويمكن الاستعلام برقم الطلب

أعلن مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة عن تشكيل لجنة تعني بالمساعدة الاجتماعية وبرامجها، مثل المساعدة المقطوعة والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، وتكون اللجنة معنية بالعمل على تطوير ألية دعم البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، لأن الحكومة السعودية تعتبر برامج الحماية الاجتماعية أمن قومي ومن أهم عوامل تحقيق السلم الاجتماعي، وتتكون اللجنة من وزير الموارد البشرية السيد أحمد الراجحي، وعضوية ممثلين من جهات حكومية وممثلين من جهات ومؤسسات ،والهدف الرئيسي من تشكيل هذه اللجنة أن يكون لها صلاحيات اتخاذ القرارات السريعة الخاصة بالمساعدات الاجتماعية.

المساعدة المقطوعة وبرامج الحماية الاجتماعية في المملكة

أعانة الضمان الاجتماعي وبرامج المساندة “معاشات الضمان الاجتماعي، المساعدة المقطوعة”. برامج إعانة ذوي الإعاقة ” الإعانة المالية للمعوقين، برنامج إعانة السيارات، برنامج الإعفاء من رسوم الجمارك”. برامج الخدمات الصحية الأساسية ” برنامج رعاية الأمومة وإجازة الوضع، خدمات الرعاية الصحية الأولية”. برامج الرعاية الإيوائية ” وهي البرامج المقدمة للأيتام والمسنين وشديدي الإعاقة وضحايا العنف الأسري”. برامج الدعم التعليمية ” تشمل برامج المنح الدراسية، ومكافأة طلاب الجامعات”. برامج الدعم السكني ” ويشمل على تقديم الأرض أو تمويل القرض السكني أو أئتمان. برنامج حساب المواطن ” وهو برنامج خاص بحماية الأسر السعودية من أثار الإصلاح الاقتصادي.

موعد صرف برنامج المساعدة المقطوعة 1442

برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي ليس له وقت محدد للصرف، وهو يخضع للظروف والتقديرات التي تقررها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وردت خدمة العملاء على كثير من المواطنين عن موعد الصرف وقالت أنه عندما يتم الانتهاء من حصر المستفيدين، سوف تقوم الوزارة بإعلان ذالك عبر موقعها الإلكتروني على تويتر بشكل رسمي، وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء أخبار متداولة على بعض المواقع الإلكترونية عن موعد الصرف.

طريقة الاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة