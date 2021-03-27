“التجارة” تحذر من وجود ازدحام بالمولات.. وتتوعد المخالفين بالإغلاق

بلادي – الرياض :

حذرت وزارة التجارة من وجود ازدحام في بعض “المولات”، مشددة على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية ومنع دخول العدد الزائد من المتسوقين.

وأوضحت أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة ستطبق العقوبات النظامية وإغلاق “المولات” غير الملتزمة فوراً، داعية المستهلكين لتجنب دخول المنشآت المزدحمة، والتسوق عبر المتاجر الإلكترونية.

وأضافت أنه حرصا على الصحة العامة وللحد من انتشار فيروس كورونا فإنها تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأبرزها الالتزام بالطاقة الاستيعابية والتزام المتسوقين بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس الحرارة والتطهير والتعقيم.