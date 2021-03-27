اجتهاد خاطئ من الموظف.. أمانة تبوك توضح نتائج التحقيق في فيديو شاطئ حقل

بلادي – الرياض :

أوضح المتحدث باسم أمانة منطقة تبوك، مراد السرحاني، نتائج التحقيق في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه قيام أحد عمال النظافة في بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة.

وقال إنه اتضح قيام أحد منسوبي بلدية حقل بتلقي إشعار برغبة إحدى الجهات المعنية بالمحافظة في تفعيل أسبوع البيئة على شاطئ النخيل، بهدف توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها، ولكون المتنزه أحد أهم المواقع السياحية في حقل، وأن البلدية تجري وعلى مدار الساعة أعمال النظافة فيه.

وأضاف أن الموظف قام بالاجتهاد الخاطئ في هذا الموقع، وجلب النفايات من موقع آخر لنشرها على الشاطئ في سبيل المساهمة بإيصال الرسالة المنشودة من تفعيل برامج أسبوع البيئة، وهو ما ترفضه الأنظمة الداخلية لأعمال البلدية.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراء العقابي الرادع للموظف المسؤول لعدم تكرار ذلك، إلى جانب إعطاء البلدية الحق في اتخاذ الإجراء النظامي ضد من صوّر المقطع دون التحقق وإظهار المقصد حتى ولو كان خاطئا وانتهج أسلوب الإثارة في إيصال النقد.

وبين أن أمانة تبوك والبلديات التابعة لها ترحب بالنقد عبر قنواتها الرسمية دون اللجوء لإثارة الرأي العام ونسف الجهود الخدمية التي تُقدم لمصلحة المواطن والمقيم في شتى المجالات.