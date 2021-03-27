بلادي – الرياض :
ردت وزارة الصحة على سؤال حول ما إذا كان هناك تعارض بين لقاحي فيروس كورونا المستجد والحصبة الألمانية.
وقالت الوزارة حول الأمر، إنه لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات، ولذلك يُنصح بعدم دمج اللقاحات ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر.
وكانت وزارة الصحة قد دعت للحصول على لقاح كورونا، لتحقيق المناعة المجتمعية اللازمة لعودة الحياة لطبيعتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة” توضح مدى التعارض بين لقاحي كورونا والحصبة الألمانية.. وتنصح بهذا الأمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.