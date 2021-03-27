استشاري يوضح ضرر شرب القهوة بعد الأكل الدسم بهدف الهضم

بلادي – الرياض : كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم (السبت)، عن مدى صحة شرب القهوة بعد الأكل لكي تساعد على الهضم. وأوضح النمر أن شرب القهوة بعد الأكل الدسم لا يساعد في الهضم، لافتاً إلى أنها تزيد من نسبة ارتجاع الحمض في المريء، خاصةً إذا تم تناولها مع شوكولاتة.

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