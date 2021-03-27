بلادي – الرياض :
حافظت المملكة على صدارتها لقائمة مؤشر إيدلمان للثقة، والتي تضم 28 دولة على مستوى العالم، للعام الثاني على التوالي.
وارتفعت مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78% في يناير 2020 إلى 82 % يناير 2021 م، مضيفةً إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقة في أداءها.
وعلى الرغم من أن التقرير يشمل (الحكومة، الشركات، المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام)، إلا أن أيٍ من الفئات الأخرى لم تتفوق على الحكومة من حيث مستويات الثقة.
وتبقى الحكومة في المملكة المؤسسة الأكثر ثقة بشكل عام، متفوقةً على الشركات التي سجلت الثقة بها ارتفاعًا من عدة نقاط بلغت نسبته 73%، فالمنظمات غير الحكومية 61% وأخيرًا وسائل الإعلام 60%.
وأكد المشاركون في الاستطلاع من المملكة أنهم استطاعوا التكيف مع العمل من المنزل خلال جائحة كورونا، حيث فضَّل 3 من كل 5 مشاركين أي 59 % هذا الخيار عن العمل في المكتب.
ويصدر مؤشر إيدلمان للثقة عن شركة استشارات أمريكية يعود تأسيسها لمنتصف القرن الماضي، وهي تُعد أكبر شركة علاقات عامة في العالم منذ عام 2018 من حيث الإيرادات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للعام الثاني على التوالي.. المملكة تتصدر مؤشر إيدلمان للثقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.