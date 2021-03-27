للعام الثاني على التوالي.. المملكة تتصدر مؤشر إيدلمان للثقة

بلادي – الرياض :

حافظت المملكة على صدارتها لقائمة مؤشر إيدلمان للثقة، والتي تضم 28 دولة على مستوى العالم، للعام الثاني على التوالي.

وارتفعت مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78% في يناير 2020 إلى 82 % يناير 2021 م، مضيفةً إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقة في أداءها.

وعلى الرغم من أن التقرير يشمل (الحكومة، الشركات، المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام)، إلا أن أيٍ من الفئات الأخرى لم تتفوق على الحكومة من حيث مستويات الثقة.

وتبقى الحكومة في المملكة المؤسسة الأكثر ثقة بشكل عام، متفوقةً على الشركات التي سجلت الثقة بها ارتفاعًا من عدة نقاط بلغت نسبته 73%، فالمنظمات غير الحكومية 61% وأخيرًا وسائل الإعلام 60%.

وأكد المشاركون في الاستطلاع من المملكة أنهم استطاعوا التكيف مع العمل من المنزل خلال جائحة كورونا، حيث فضَّل 3 من كل 5 مشاركين أي 59 % هذا الخيار عن العمل في المكتب.

ويصدر مؤشر إيدلمان للثقة عن شركة استشارات أمريكية يعود تأسيسها لمنتصف القرن الماضي، وهي تُعد أكبر شركة علاقات عامة في العالم منذ عام 2018 من حيث الإيرادات.