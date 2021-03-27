نشر فعلته على مواقع التواصل.. القبض على شاب قام بإتلاف جهاز للرصد الآلي في القصيم

بلادي – الرياض : ألقت الجهات الأمنية في القصيم القبض على شاب في العقد الثاني من العمر لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وتوثيق ذلك وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت شرطة القصيم أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نُسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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