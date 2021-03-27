طقس الأحد: رياح سطحية وانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المركز أن سواحل تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية يمكن أن تتأثر برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وتصل أعلى درجة حرارة إلى 36 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 1 في القريات.