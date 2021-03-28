حديثٌ فَضّفَاض

زهُر في نفسها أن تتحدث.. وقالت بعض بني البشر.. طماعُون… نصابُون… جُبناء … وبالعامية سباكين .. تعجبُت من حديثها الفضاض.. لم يكن أي لقاء بالصدفة… ولا لقاء بالتعارف… ولا لقاء متفق عليه ولا حتى لقاء حبيب لعاشق .. في روحه ترد الروح ..

أعادت الحديثُ مرة أخرى ونفضت عن وجهها الغُبار… ومَحت مِن كُحل عينيها اللون الأسود وقالت لي : هذا حظك … قلت وأي الحظ تقصدين..

ردت : بَغَجرِيّة كعادتها .. جميع الحظوظ هنا وأنتم من يُلونها بأعمالكم..

قُلت رداً على غَجَرِيّتها بكل بُرود : نُحن بَنِيّ البشر هِبةٌ من الله في الكون .. وأنتِ فِينا ومِنا ومعشُانا ومرقُدنا ومماتُنا…

قالت: سيمفونية البشر لا تنتهي من الخداع.. والتقصير .. ” ونطعتني.. بضحكة طويلة الأمد” .. كورونا .. أو ما سميتموه covid-19.. دمركم الله كما دمرتموني.. من الخفاش إلى القرطاس إلى هلاكِكُم بشح الماء ..

قلت : واعجباً منك أيتها السمراءُ في جُبة الليلِ ويا بيضاءُ في لهيب النارِ… وياحمراءُ في مغيب الشمس… مُتلونة كالحيّة الرقطاء أو يعسمومة البحر ..

رددتُ مرة أخرى وقاطعتُها لكي لا تُكمل حَديثها :

على رسلك ومهلك أيتها الجميلة الرائعة الفاتنة…” كان رغبة مني في امتصاص غضبها الجائر”

قلت : كُورونا درسٌ لن ننساهُ.. وإياك والتشاؤم .. وهل سوف يموت البشر بشح الماء!!

ردت : بلى … الماء ينقص سنوياَ… وأنتم مصاصي الدماء وشفاطي الأدخنة ومخربي البيئة …

“نهدت ُ نهدةً وأتبعتُها أُخرى لها ” وقُلتُ أيتها المزيونةُ : خرابٌ ودمارٌ ولكننا نظلُ أجمل الخلق … وأحلاهم .. وأصدقهم….”.

ردت بنبرة حزينة : لكنكُم ستمُوتون بشُحِ الماءِ والعطش… نتيجة التلوث والانبعاث الحراريّ … وأي اختلاف في تغيير تركيبة الماء سوف تُغير الأرضُ من تركيبتها وتختفي المياه في ظل فجوةٍ كبيرةِ من طبقة الأوزن ولن تنفعُكم تلك المصانع الخردة والخربة.

قلت لها بالعامية: رَوَقِي .. وخذي لك فنجان قهوة مزعفرنة والعويدي نخب أول…

قالت والدمع تذرف من عينيها : قاتل الله البشرية لا يفكرون إلا بملءِ بطونهم ومخابئهم دراهم ..

قلت : تلك هي سُنّة الحياة

ردت : أنا الحياة الدنيا وأنا المتاع

قلت : لا تخافي فالرزق مكتوب والأجل محفور على الجبين ونهايتك قريبة عند نفخ الصور.

عماد الصاعدي – رئيس التحرير