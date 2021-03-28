” سيهات.. «266» متبرعًا يدعمون بنك الدم الإقليمي وسط إجراءات إحترازية “

ماجد السبع – سيهات

استقطبت حملة التبرع بالدم «ومن أحياها 4» التي نظمها نادي الخليج بسيهات

بالتعاون مع جمعية سيهات للخدمات الإجتماعية وبنك الدم الإقليمي بالدمام،

والتي أقيمت لمدة ثلاث أيام متتالية -266 متبرعًا- رُفِضَ بعضهم لأسباب متنوعة.

وبلغ عدد المتبرعين في اليوم الأول للحملة 77 متبرعًا، فيما جاء اليوم الثاني بـ79 متبرعًا، وحصد اليوم الثالث والأخير مساء أمس الخميس النصيب الأكبر بـ110 متبرعًا، و لأسباب متنوعة أبرزها انخفاض نسبة الهيموجلوبين أو ضغط الدم تم رفض بعض المتبرعين.

وتأتي الحملة التي أقيمت في مقر نادي بسيهات امتدادًا لسلسلة من الحملات التي تهدف إلى إمداد المستشفيات المحتاجة للدم ونشر ثقافة التبرع بالدم السامية؛ من خلال خلق فرصة للتبرع التطوعي المنتظم بالتواجد وسط المجتمع.

الجذير بالذكر أن حملات التبرع بالدم مُستمرة لسد أي عجز لاقدر الله في بنوك الدم .