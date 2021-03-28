تغريد الطاسان: أنا سيدة أعمال قبل أن أكون كاتبة

إسراء الجهني- المدينة المنورة

استضاف الإعلامي طارق الحربي في يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 مارس على قناة روتانا خليجية في برنامج “طارق شو” سيدة الأعمال وكاتبة الرأي والرئيس التنفيذي لمؤسسة تغريد للإعلام والتدريب الأستاذة تغريد الطاسان، وذكرت خلال اللقاءعن حياتها وقالت انها قد عاشت طفولتها بالحجاز ومن ثم انتقلت واستقرت بعد ذلك في الرياض،وأنها تربت بين ثقافة الحجاز والقصيم، ودرست بكالوريوس في جامعة الملك سعود تخصص خدمة أجتماعية وماجستيرعلم النفس ،وقالت تغريد أن أكثر صديق كان مقرباً إليها هو دفترها وذكرت أثناء حديثها عن الكتابة هناك خطوط حمراء من الاستحالة تجاوزها في الكتابة مثل الدين، وسياسة الدولة .

وذكرت تغريد أن المنتديات كانت بداياتها و كانت نافذتها المطلة للمجتمع و كانت تكتب باسم تغريد فقط ، ثم ذكرت بعد ذلك برامج التواصل الاجتماعي وتحديدا ” تويتر” وبدأتكتاباتها باسم تغريد الطاسان ولكن بدون وضع صورً شخصيةً لها وقد أعطاها تويتر زاوية اكبر في الظهور وكان بنفس الوقت عائقاً لها في البداية بسبب عدم الحرية في مساحة الكتابة واقتصاره على 140 حرفا ولكن مع مرور الوقت رأت أن تويتر قد اكسبها مهارات ومنها الاختصار وايضاًعلمها بأن تقوم بكتابة لب الموضوع

وذكرت بأنها تهوى الحرف من الصغر وان امتع حصة كانت لديها حصة التعبير وان عهدها ونمط الحياة الاجتماعي كان أكبر مساعد لها في تنمية موهبتها الكتابية بالإضافة إلى أنها اكتسبت حب الكتاب من والدها الذي كان يمتلك مكتبة من اندر المكتبات ولكن والدها لم يكن كاتبا مثلها بل كان له اهتمامات اخرى في المجال الادبي.

وقد قامت في ذلك الوقت بتأليف كتابها الاول “تغاريد” والذي يحتوي على مجموعة من تغريدتها على توتير وقد لاقى هذا الكتاب اقبالا كبيرا واعطاها حافزاً و جرأةً اكبر في التقدم،وختاماً ذكرت أن الجميع لديه مسؤولية عظيمة تجاه وطنه.