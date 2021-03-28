مخاطر عدم علاج  الإمراض النفسية

دوت الخليج/ خالد رزيق المطيري

الأمراض النفسية والعقلية تصيب الإنسان في حياته ومن الخطأ السكوت عليها لان في حال تدهور الحالة النفسية لدية قد يفكر بعمل أشياء والإنسان الواعي لا يفكر بها ومن هذي الأمراض النفسية هي الاكتئاب , الوسواس القهري , انفصام الشخصية , ثنائي القطب وغيرها من الأمراض

يصيب الإنسان بها بسبب مروره بعلاقة عاطفية فاشلة أو المعاملة السيئة من قبل الأهل أو تنمر بعض الأصدقاء علية كم سمعنا من حالات الانتحار في مجتمعاتنا بسبب هذي الأمراض

ولو سألت المريض لماذا لم تذهب إلى طبيب نفسي؟ لقال خوفي من نظرة المجتمع لي !

للأسف ثقافة مجتمعنا العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص البعض لا يتقبلون الطبيب النفسي و يعتبروا الذهاب إليه أنه مجنون أو مختل عقلياً وهذا غير صحيح ويأتي هذا التصور الخطأ نتيجة ممارسة بعض الأطباء طرق العلاج العنيفة أو بالأدوية الغير مناسبة له التي تزيده سوء إلا أن بعض المرضى لا يحتاجون إلى الأدوية بل يحتاجون إلى التحدث معه و نزع بعض الأفكار المشوه من رأسه لان نصف العلاج النفسي هو الكلام

والعلاج النفسي لايقتصر على الطبيب فقد بل على أهل المريض بالمعاملة الطيبة و الكلمة الحسنة و التحدث معه وجعله يفضفض عن مشاكله وهمومه ولابد على الأهل الاستماع إلى أبنائهم والتحدث معهم لأن هذي العادة تعلمهم عدم كبت المشاكل والهموم داخلهم وفي حال كبتها داخلة تؤدي به على المدى البعيد إلى الأمراض النفسية والعقلية وإلى عواقب لا تحمد عقباها