نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط وظائف الخطوط الجوية السعودية والمستندات المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية التي أعلنت عنها الشركة للعمل في القطاع الإداري للشركة برواتب مغرية وتأمين وبدلات سكن ونقل والعديد من المزايا الأخري، حيث حددت الشركة بعض المعايير والضوابط للقبول في هذه الوظائف الإدارية من أهمها أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم أو الثانوية العامة، حيث يتم قبول جميع المستندات المطلوبة عبر رابط الشركة.

شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية

حددت شركة العديد من الضوابط للقبول في الوظائف الإدارية المتوفرة لدي الشركة في منطقة الرياض وجدة، واشتملت أهم الشروط على التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء كان رجل أو امرأة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم في تخصص إدارة أو حاصل ثانوية عامة.

إجادة اللغة الإنجليزية بصورة جيدة.

اجادة استخدام الحساب

موعد التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية

أكدت الشركة أن مواعد التقديم على الوظائف الإدارية المتاحة في الخطوط الجوية السعودية بداية من الخامس والعشرين من شهر مارس وتستمر حتي نهاية يوم 30 من شهر مارس 2021، حيث يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع الخطوط الجوية السعودية.

المستندات المطلوبة للتقديم

تقديم صورة من الهوية الوطنية.

تقديم نموذج من السيرة الذاتية.

تقديم صورة من المؤهل سواء كان دبلوم أو ثانوية عامة.

صورة من بيان الدرجات النهائية الحاصل عليها في شهادة الثانوية.

رابط التسجيل في الوظائف

يتمكن الشباب من الجنسين التقديم في وظائف الخطوط الجوية والاستفادة من المزايا الجديدة التي تقدمها الشركة مثل الراتب الشهري الكبير وبدلات السكن والنقل والتأمين الطبي والعديد من المميزات الأخري، حيث يمكنك التقديم من خلال رابط وظائف الخطوط الجوية.

المهام الوظيفية لشغل الوظيفة

يعد المسمي الوظيفي هي ما يتعلق بجميع الشؤون الإدارية، لذا يجب على المتقدم أن يعرف جيداً التعامل مع الأدوات المكتبية مثل الطابعة والكمبيوتر وآلية استخراج المعلومات والبيانات، وجدولة المواعيد ومتابعة السجلات الإدارية، واستقبال الزوار وتنفيذ المهام السكرتارية وإعداد الجداول والتقارير وما شابه ذلك من الأعمال المكتبية.

يتمكن جميع الراغبين في تلك الوظائف الدخول على الرابط الرسمي للشركة وفقاً إلي شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية.