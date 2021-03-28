نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي وإثبات حضور الطلاب بكافة المراحل الدراسية في المقال التالي
يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وإثبات حضورهم، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإطلاق المنصة للتعليم عن بعد، كمحاولة منها لإيجاد بديل مناسب من أجل استكمال العملية التعليمية للطلاب وعدم انقطاعها، وفي نفس الوقت تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الوباء بين أطراف العملية التعليمية، كما تعمل الوزارة باستمرار على التطوير من قدرات المنصة التقنية وإدخال وظائف جديدة عليها بما يساعد الطالب والمدرس وولي الأمر.
تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي
عوضا عن الذهاب إلى المدرسة والحضور داخل الفصول للحصول على المنهج التعليمي ومن أجل منع الاختلاط بين الطلاب حفاظا على أرواحهم تم إنشاء المنصة التعليمية مدرستي حتى يستطيع الطالب أن يكمل دراسته بأمان ودون أن تتعطل عجلة التعليم.
وكانت الوزارة قد أعلنت بأنه يجب على جميع الطلاب تسجيل الدخول إلى المحاضرات الإلكترونية، وذلك للحصول على درجات الحضور والتي تكون ضرورية حتى ينجح الطالب، كما أكدت على أن المنصة سوف تتيح للطالب كل ما يكفيه للتعلم بدون أي مشاكل.
خطوات رصد الغياب والحضور بمنصة مدرستي
- يجب على الطالب أن يستخدم رابط منصة مدرستي الإلكترونية
- يدخل علي الصفحة التي بها إصدار التقرير حتى يظهر حضور الطالب.
- بعد ذلك تضغط الطالب على الأيقونة الخاصة بها من حساب المعلم أو مدير المدرسة.
- يضغط على أيقونة الغياب والحضور.
- بمجرد ظهور الصفحة للطالب يستطيع وقتها أن يضغط على البدء في رصد الحضور لكل حصة دراسية يرغب في حضورها.
- بعدها سوف تظهر للطالب قائمة تحتوي على أسماء جميع الطلبة والطالبات وحينها يبدأ المعلم بتحديد ما إذا كان الطالب حاضر أم غائب.
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