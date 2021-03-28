تسجيل دخول منصة مدرستي وإثبات حضور الطلاب بكافة المراحل الدراسية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وإثبات حضورهم، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإطلاق المنصة للتعليم عن بعد، كمحاولة منها لإيجاد بديل مناسب من أجل استكمال العملية التعليمية للطلاب وعدم انقطاعها، وفي نفس الوقت تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الوباء بين أطراف العملية التعليمية، كما تعمل الوزارة باستمرار على التطوير من قدرات المنصة التقنية وإدخال وظائف جديدة عليها بما يساعد الطالب والمدرس وولي الأمر.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي



عوضا عن الذهاب إلى المدرسة والحضور داخل الفصول للحصول على المنهج التعليمي ومن أجل منع الاختلاط بين الطلاب حفاظا على أرواحهم تم إنشاء المنصة التعليمية مدرستي حتى يستطيع الطالب أن يكمل دراسته بأمان ودون أن تتعطل عجلة التعليم.

وكانت الوزارة قد أعلنت بأنه يجب على جميع الطلاب تسجيل الدخول إلى المحاضرات الإلكترونية، وذلك للحصول على درجات الحضور والتي تكون ضرورية حتى ينجح الطالب، كما أكدت على أن المنصة سوف تتيح للطالب كل ما يكفيه للتعلم بدون أي مشاكل.

خطوات رصد الغياب والحضور بمنصة مدرستي