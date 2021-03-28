موعد صرف الرواتب 2021 للموظفين في السعودية

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عمر شويل - جدة موعد صرف الرواتب 2021 في السعودية للموظفين في مؤسسات الدولة، من أكثر الأمور التي يتساءل عنها المواطنين في نهاية كل شهر ميلادي، خاصةً إذا صادف يوم صرف الراتب الشهري العطلة الأسبوعية “يومي الجمعة والسبت”، لذلك صممت وزارة المالية جدول بمواعيد نزول الرواتب للموظفين في المملكة على الموقع الرسمي لها، حتى يتسنى لكل مواطن الإطلاع على الجدول، والتعرف على موعد نزول الرواتب 2021.

موعد صرف الرواتب 2021 في السعودية

حددت وزارة المالية موعد صرف الرواتب 2021 في السعودية للموظفين بالقطاعات المختلفة في الدولة، ليكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، كما حسمت الجدل المتعلق باستفسار هل يتم صرف الرواتب إذا صادف يوم الاستحقاق العطلة الأسبوعية، كما يلي:

إذا صادف موعد نزول الرواتب يوم الجمعة سيتم صرف الرواتب في اليوم الذي يسبقه وهو يوم الخميس.

وإذا صادف موعد نزول الرواتب يوم السبت سيتم صرف الرواتب في اليوم الذي يليه وهو يوم الأحد.

جدول مواعيد نزول الرواتب خلال عام 2021

حددت وزارة المالية مواعيد ثابتة لصرف الراتب الشهري للمواطنين العاملين بمؤسسات الدولة في كافة الأنحاء؛ وذلك لتحقيق الاستقرار المالي وحسم الجدل في هذا الشأن، وقد وضعت جدول خاص بمواعيد صرف الرواتب طوال أشهر السنة، كما يلي:

الشهر موعد نزول الرواتب يناير الأربعاء الموافق 27 /1 /2021 م فبراير الأحد الموافق 28 /2 /2021 م مارس الأحد الموافق 28 /3 /2021 م أبريل الثلاثاء الموافق 27 /4 /2021 م مايو الخميس الموافق 27 /5 /2021 م يونيه الأحد الموافق 27 /6 /2021 م يوليو الثلاثاء الموافق 27 /7 /2021 م أغسطس الخميس الموافق 26 /8 /2021 م سبتمبر الاثنين الموافق 27 /9 /2021 م أكتوبر الأربعاء الموافق 27 /10 /2021 م نوفمبر الأحد الموافق 28 /11 /2021 م ديسمبر الاثنين الموافق 27 /12 /2021 م

وفيما يتعلق بالإجابة على الاستفسار الخاص لماذا يتم تحديد موعد صرف الرواتب بالتقويم الميلادي، وليس بالتقويم الهجري؛ بأنه يتم استطلاع رؤية هلال كل شهر هجري، وبالتالي فلا يوجد موعد محدد لبداية الشهر، وبالتالي فعند تحديد موعد نزول الرواتب بالتقويم الهجري فلن تكون ثابتة كما هو الحال في التقويم الميلادي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2021

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير سبل الراحة لمواطنيها، وتحديد مواعيد ثابتة للعديد من الخدمات، من بينها تحديد موعد صرف الرواتب المتقاعدين؛ حيث حددت المؤسسة العامة للتقاعد يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي لصرف رواتب المتقاعدين، وإذا صادف هذا اليوم العطلة الأسبوعية ليوم الجمعة يتم صرف الراتب التقاعدي يوم الخميس، وإذا صادف يوم السبت فسيتم صرف الراتب التقاعدي يوم الأحد.