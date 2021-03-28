مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي 1442 ورابط استعلام الفئات المستحقة

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي 1442، بالإضافة إلى الفئات التي تستحق الحصول على هذا المعاش الذي يقدم لفئات محدودة في صورة دعم مادي لعدد من الفئات من أجل مساعدتهم على توفير حاجاتهم ومستلزماتهم الأساسية وتوفير سبل المعيشة الكريمة بعيدا عن الفقر والحاجة وتلك الفئات محددة على سبيل الحصر وبالإمكان الاستعلام عن مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الدخول على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوقوف المستخدم إذا ما كان من المستفيدين من عدمه وذلك بعد القيام إجراءات التسجيل.

استعلام مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي



وأعلنت الحكومة السعودية بأن لمعرفة مواعيد صرف الدفعة الجديدة من المعاش يمكن الدخول على الموقع الرسمي الذي تم تخصيصه لذلك، كما يمكن للأفراد والفئات التي تقدمت للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الاستعلام عما إذا كانت من ضمن المستفيدين من عدمه وذلك بالخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أن يختار الخدمات الإلكترونية من بين الخيارات.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالسجل المدني.

اكتب اسمك كاملا ورقم الهوية.

انقر على زر الاستعلام.

ومنها يتكون كافة المعلومات متاحة أمامك على الشاشة.

الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي

يمكن للفئات الآتية التقديم للحصول على معاش،الضمان الاجتماعي، وهذه الفئات هي كالتالي: