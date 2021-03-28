نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وموعد إيداع الدفعة الجديدة في المقال التالي
يزداد البحث والتساؤلات لدى محركات البحث وبعض صفحات التواصل الاجتماعي عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب خاصة مع اقتراب حلول أيام شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات رغبة من المستفيدين من تلك المنحة في توفير احتياجاتهم الغذائية و سلعهم الأساسية ولوازم شهر رمضان قبل الدخول في أول أيامه حيث الصيام وكشفها وصعوبة الخروج في النهار لجلب الاحتياجات والتسوق والتفرغ بالليل للصلاة والقيام وزيارة الأقارب، هذا ما دفع مستفيدة المساعدة المقطوعة للاستعلام بكثرة عن مواعيد صرف المساعدات المقطوعة حتى يتمكنوا من تدبير كافة احتياجاتهم قبل أول أيام رمضان.
استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب
المساعدة المقطوعة هو دعم نقدي ترقية السلطات في المملكة العربية السعودية بأمر من خادم الحرمين الشريفين وتوجيه سمو الأمير محمد بن سلمان للأفراد والأسر والعائلات محدودة أو معدومة الدخل لمساعدتهم ومعاونتهم على تدبير احتياجاتهم الأساسية ولوازمهم الضرورية الحياة ورفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات من أجل تحقيق حياة كريمة لهم بعيدة عن العوز والفقر.
وأعلنت الحكومة السعودية بأنه يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:
الفئات المستحقة لدعم المساعدة المقطوعة
يستفيد من معاش المساعدة المقطوعة فئات معينة ومحددة من أصحاب الدخول المحدودة والمنعدمة من الفئات الآتية:
- السيدات الأرامل والمطلقات.
- إلى المسجونين.
- أسر الشهداء.
- الأسر التي ليس لها عائل.
- كبار السن سواء،رجال أو نساء.
- الأعزب الذي لا يتجاوز داخله ٣٠٠٠ ريال سعودي.
- المتزوج الذي لم يتجاوز راتبه ٨٠٠٠ ريال سعودي.
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