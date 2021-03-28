نظام نور برقم الهوية 1442 يعلن عن استفتاء مواعيد الدراسة للطلاب وأولياء الأمور

أعلن نظام نور برقم الهوية 1442 عن القيام بنشر استفتاء مواعيد الدراسة بعد أن كانت هناك رغبة من الطلاب وأولياء الأمور في إجراء الامتحانات والاختبارات قبل حلول شهر رمضان حتى يتفرغ الجميع في هذا الشهر بعيدًا عن جو الامتحانات والتوتر كما كان في العام السابق وباتت هذه الرغبة مطلبًا عامًا يطالب به الطلاب وأولياء أمورهم وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وروحت بعض الإشاعات في ذلك الصدد بان الوزارة قد نزلت على رغبة الطلاب وأولياء أمورهم وقدمت موعد الاختبارات والامتحانات النهائية لعام ١٤٤٢ أنتم قبل حلول شهر رمضان إلا أن وزارة التربية والتعليم خرجت في تصريح لها ونفت تلك الشائعات جملة وتفصيلًا وقررت أن موعد الامتحانات محدد مسبقا وسيتم في موعده المحدد.

نظام نور برقم الهوية 1442

لإبداء الطلاب وأولياء أمورهم رغبتهم في الاستفتاء الذي أجراه وزارة التربية والتعليم عن الموعد المناسب لوزارة التربية والتعليم عليه اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع نظام نور

الاختيار من بين ٨ خيارات متاحة في كل خيار منها موعد محدد للدراسة عن بعد في المرحلة الابتدائية وموعد للمرحلة المتوسطة والثانوية.

وبعد إتمام الاختبارات ستقوم وزارة التربية والتعليم بفحص نتائج الاستفتاء واعتماد النتيجة التي لاقت قبول من الطلاب وأولياء أمورهم الاعتمادات بعد ذلك وجعلها المواعيد الرسمية للدراسة في رمضان.

استفتاء مواعيد الدراسة في السعودية



استفتاء وزارة التعليم هو استفتاء قامت به الوزارة لمراحل التعليم المختلفة الثانية والمتوسط الابتدائية وذلك عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان المقبل وقامت الوزارة بأخذ رأي أولياء الأمور في موعد الدراسة المناسبة في شهر رمضان، وأكدت الوزارة أن الراغب في التصويت والاستفتاء عليه الدخول على منصة نظام نور التعليمي الإلكتروني وإبداء رأيه حول ذلك الاستفتاء.