متابعة حالة طلب المساعدات المقطوعة على رابط hrsd.gov.sa خطوات تسجيل مقطوعة

حالة طلب المساعدات المقطوعة للمستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة بوزارة الموارد البشرية والتنمية حيث يتابع طلبات المساعدة الخاصة بالضمان الاجتماعي ملايين المواطنين في كل عام، وذلك لمعرفة متى يتم الصرف وظروف الاستحقاق المواطن الذي قام بتقديم الطلب، ونقوم في هذا المقال بشرح خطوات تسجيل المساعدات المقطوعة ليقوم المواطن بالحصول على المبالغ المقتطعة له من الوزارة والتي تصرف مرة واحدة في العام.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المساعدات المقطوعة 1442

هي مبالغ من المال يتم صرفها مرة في العام لعدد من الحالات الإنسانية المحددة والتي قامت بتسجيل طلبات الحصول على المساعدة عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية، والتي تأتي ضمن التضامن المجتمعي لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة إلى الدعم والتي لديها التزامات معيشية تفوق قدراتها المادية، حيث تقوم لمؤسسات الاجتماعية بالمملكة بمتابعة تسجيلات الطلبات وبيان انطباق عدد من شروط الاستحقاق على المسجلين ليتم إعداد قوائم بأسماء المستحقين وتحديد مواعيد الصرف.

التسجيل في المساعدات المقطوعة

تبدأ خطوات التسجيل أن يقوم المواطن بمتابعة شروط الاستحقاق. في حال انطبقت عليه يمكنه الدخول على رابط طلب المساعدات المقطوعة. يتم اختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية. يقوم المستخدم باختيار خدمات التنمية الاجتماعية. يتم تسجيل طلب المساعدة بكتابة جميع البيانات المطلوبة منه ثم يبدا التسجيل.

متابعة حالة طلب المساعدات المقطوعة

بعد الانتهاء من تسجيل الطلب يكون على المستخدم متابعة طلب المساعدة، وذلك للتأكد من الرد عليه من قبول الطلب أو رفضه، ويتم ذكر أسباب الطلب في هذا الحين، ويكون من أهم شروط الاستحقاق أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يتقاضى رواتب من مؤسسات اجتماعية أو راتب كبير من الدولة، وألا يكون له ملكيات عقارية أو زراعية أو سجل تجاري، كما يكون ليس من ارباب السجون أو المؤسسات الاجتماعية وألا يكون معتاد السفر خارج المملكة لأكثر من 3 شهور، وتكون أغلب الطلبات قيد المتابعة حاليا لحين الرد السريع فيما بعد من الوزارة.

ألية متابعة طلب المساعدات