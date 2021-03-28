نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الخطوط السعودية 1442 رابط وموعد التقديم وشرح التفاصيل والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الخطوط السعودية 1442، بعد إعلان الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم لوظائف مُنسق إداري بالخطوط السعودية، نعرض عليكم خطوات التسجيل لوظيفة منسق إداري بالخطوط السعودية ومعرفة موعد التقديم ونستعرض معكم التفاصيل والشروط المطلوبة.

وظائف الخطوط السعودية 1442

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، وقد ارتفعت معدلات البحث عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، عن طريقة التسجيل والتقديم في وظائف الخطوط السعودية 1442، لكن يجب توافر بعض الشروط التي سوف يوضحها لكم موقع ثقني، حيث أوضح ان التقديم بدأ من الأن ومستمر حتى تاريخ الثلاثاء 17-8-1442 الموافق 30-3-2021.

ما هي شروط التقديم على وظائف الخطوط السعودية

طلبت الخطوط العربية السعودية بعض الشروط للتقديم على وظائف شاغرة كمنسق إداري بالخطوط الجوية السعودية، ونوضح لحضراتكم ان الوظائف المطلوبة للنساء والرجال، وجاءت هذه الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى أو الدبلوم فأعلى في أي من التخصصات الإدارية.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

مهارات في استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

مهارات في التواصل والعمل الجماعي.

مهارات في إدارة الوقت.

لا يشترط الخبرة.

منسق إداري بالخطوط السعودية

الوصف الوظيفي المعلن عنه من قبل الخطوط السعودية، هو التنسيق في جميع المهام المتعلقة بالشؤون الإدارية بما يحقق أهداف الإدارة.

موعد تقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية 1442

علي جميع الراغبين بالتعرف علي موعد بدء التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية للعام 1442 – 2021 ، فقد بدأ التقديم من تاريخ هذا اليوم الجمعة 13 شعبان 1442 هجريًا، الموافق 26 مارس 2021 ميلاديًا، وتم التأكيد علي آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق بالخدمة الجوية علي وظائف الخطوط السعودية ليكون في يوم الثلاثاء 17 شعبان 1442 هجريًا، الموافق 30 مارس 2021 ميلاديًا.

ما هي المهام الوظيفية كمنسق إداري بالخطوط السعودية 2021

استخدام المعدات المكتبية والطباعة على الحاسب ومعالجة البيانات واستخراج المعلومات.

تنظيم وفهرسة وحفظ الملفات الإدارية بأساليب الإدارة الحديثة.

استقبال الزوار وجدولة مواعيد الإدارة أو المدير.

المتابعة والاحتفاظ بسجلات الحضور.

تنفيذ المهام السكرتارية مثل التعامل مع البريد الوارد والصادر والرد على المكالمات.

كتابة مذكرات الإدارة والخطابات والمراسلات.

إعداد جدول العمل ومتابعة سجلات الإدارة مع الإدارات الأخرى حسب الحاجة.

أداء أي مهام أخرى تتعلق بشؤون الإدارة حسب توجيهات الرئيس المباشر.

مميزات وظائف الخطوط السعودية

راتب شهري تنافسي. بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة). بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة). تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة). قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

الأوراق المطلوبة للتقديم علي وظائف الخطوط السعودية 1442

السيرة الذاتية.

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من المؤهل (الثانوية كحد أدنى) موضحاً بها المعدل الإجمالي.

نسخة من معادلة الشهادة (للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة).

صورة من كشف الدرجات.

رابط وظائف الخطوط السعودية 1442

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية على وظيفة منسق إداري متاح حالياً من خلال رابط التقديم على وظائف الخطوط السعودية ويستمر حتى الثلاثاء القادم 1442/8/17 (الموافق 2021/3/30م).

إلي هنا نكون قد انتهينا من عرض تفاصيل الوظائف التي أعلنت عنها الخطوط السعودية عبر موقعها الرسمي لطبلها لوظائف منسقين إداريين من الرجال والنساء يتوافر بهم الشروط المطلوبة التي ذكرنها خلال مقال اليوم حول رابط تقديم وظائف الخطوط السعودية 1442 في الخدمة الجوية لحملة الثانوية 2021.