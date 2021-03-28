نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إنجاز تسجيل الدخول enjazit.com والاستعلام عن خدمات التأشيرات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إنجاز تسجيل الدخول التابعة لوزارة الخارجية السعودية، تعد واحدة من المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومية السعودية؛ بهدف توفير الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني، وتحويل التعاملات الورقية إلى رقمية بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهتم منصة إنجاز بتوفير الخدمات المتعلقة باستخراج التأشيرات للأفراد، كما تقدم العديد من الخدمات للمنظمات والقطاعات.

منصة إنجاز تسجيل الدخول enjazit.com

أطلقت وزارة الخارجية السعودية منصة إلكترونية تساعد الأفراد من المواطنين والمقيمين في الحصول على الخدمات بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى مساعدة المنظمات والقطاعات الحكومية والخاصة ومكاتب الخدمات، ومكاتب الحج والعمرة، وهي منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية ” منصة إنجاز”، ومن خلال منصة إنجاز تسجيل الدخول تستطيع الشركات والأفراد الاستفادة بالخدمات، من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي منصة إنجاز. القيام بتسجيل بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور. العمل على إعادة إدخال رمز التحقق البشري الكائن في الصورة المتواجدة على الشاشة. النقر على أيقونة دخول.

الاستعلام عن خدمات منصة التأشيرات الإلكترونية “إنجاز”

توفر منصة إنجاز العديد من الخدمات للأفراد والشركات والقطاعات المختلفة داخل الدول، كما تمكنه من الاستعلام عن خدمات منصة التأشيرات الحكومية من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي منصة إنجاز تسجيل. الانتقال إلى تبويب خدمات منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز. القيام باختيار نوع الطلب. العمل على تسجيل رقم الطلب ورقم السجل. إعادة إدخال رمز التحقق البشري. النقر على أيقونة استعلم.

خدمات منصة إنجاز للأفراد

زيارة عائلية أو شخصية.

تمديد تأشيرة العودة.

تأشيرة حج.

تفويض على تأشيرة عمل؛ لاستقدام أفراد من خارج البلاد.

تصديق طلبات الزيارة العائلية.

الاستفسارات والمقترحات الخاصة بالتأشيرات.

خدمات منصة إنجاز للقطاعات الحكومية

دخول الجهات الحكومية المعتمدة.

دخول الغرف التجارية السعودية، ومكاتب الاستقدام الأهلية؛ لإجراء بعض الأمور المتعلقة بطلبات التأشيرات.

زيارة جهة حكومية داخل المملكة.

تمديد تأشيرة العودة للموظفين الذين لديهم تأشيرة عودة منتهية.

تأشيرة دراسية لطلب شخص من الخارج للدراسة فيها.

تأشيرة علاج.

زيارة فعالية لحضور الفعاليات التي تقام داخل المملكة.

في النهاية نكون تعرفنا على خدمات منصة التأشيرات الإلكترونية “إنجاز” التي تقدمها للأفراد والمقيمين، والخدمات الإلكترونية المتاحة للجهات الحكومية، فضلًا عن خطوات تسجيل الدخول منصة إنجاز.