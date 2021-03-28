نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط صك الاعالة 2021 وزارة العدل السعودية وخطوات استخراج الطلب إلكترونياً ومن المحكمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كل ما يهمكم حول صك الاعالة المقدمة من المملكة العربية السعودية للمرأة المقيمة علي أرض المملكة، وهذا مساعدة من المملكة لتقديم حياة كريمة للمواطنين وعونهم فيما يواجههم، وتتساءل المستفيدات عن شروط صك الاعالة وأيضا عن طرق استخراج صك الاعالة، حيث أن الصك هو أحد الوثائق التي تستلمها المرأة من وزارة العدل حيث في الكثير من الأحيان تترك المرأة دون أخذ حقوقها مما يضطرها إلي اللجوء إلى القضاء واستخراج صك اعالة والذي يعتبر اثبات قانوني لحالتها الاجتماعية يبين عدم وجود عائل لها، ولذا هي من مستحقي المساعدات الممنوحة من الدولة أو الجمعيات الاهلية الخيرية.

شروط صك الاعالة

من أهم شروط صك الاعالة أن تكون المرأة سعودية الجنسية وأن تكون ارملة أو مطلقة أي ليس لها عائل، ويجب ألا تكون متزوجة من رجل آخر وألا يكون لديها عمل في القطاع العام او الخاص أو عمل حر يدر عليها دخل مادي، وفي حالة عدم استيفاء أحد تلك الشروط فلن يتم منح المتقدمة الصك.

كما أن المستفيدات من صك الاعالة هن المطلقة او الارملة التي لا تعمل ولم تتزوج برجل غريب وترغب في الحصول علي معونة مالية لتربية أطفالها، كما تستفيد المرأة التي توفي والدها أو ما زال حي لكنه متعنت لا يعطيها حقوقها، ولذا يحق لها تقديم طلب تحويل ولايتها إلي الابن الأكبر لها إن كان بالغ

يمكنكم ايضا متابعة العديد من الامور المتعلقة بالمواطن السعودي ومعرفة خطوات التسجيل في العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة مثل:

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1442… موعد صرف الدفعة 34 شهر سبتمبر 2020 تحديث بيانات الاحوال المدنية| كيفية تغيير الحالة الاجتماعية في ابشر 1441 بالخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر 2019 برقم اللوحة إلكترونياً مجاناً وكيفية الدفع وأسعار مخالفات المرور

استخراج صك إعالة

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية والنقر علي الخدمات الإلكترونية

اختيار خدمات المحاكم والنقر علي تقديم طلب الدوائر الإنهائية والضغط علي الدخول إلى الخدمة

اختيار تقديم طلب جديد وتسجيل الدخول إلي المنصة

النقر علي خدمة طلب الإعالة وإدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها مع مراعاة صحة البيانات، ثم يتم اضافة بيانات الشهود

تقديم البيانات والحصول علي رقم الطلب وطباعة الطلب المقدم للذهاب للمحكمة التابع لها لمراجعتها

بعد أن يتم تقديم طلب الحصول علي صك الاعالة مع وجود شهود علي تقديم الطلب وادراج بياناتهم، يتم طباعة الطلب وتقديمه عبر وزارة العدل السعودية، ثم يتم حجز موعد إلكتروني للذهاب للمحكمة لاستكمال الاجراءات المطلوبة حتي تحصل علي الصك

شروط استخراج صك الاعالة

أن يتم الحضور إلى مقر المحكمة التي تتبعها المستفيدة من صك الاعالة

يجب وجود أربعة أفراد بصحبتها ويكون منهم ا2 للشهادة و2 آخرين لتزكية الشاهدين .

احضار الطلب كارت العائلة الشامل بطاقة الأحوال المتجددة.

يتم استخراج صك الاعالة بالمحكمة عبر كتابات العدل التابعين لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية

البيانات المطلوبة

رقم البطاقة الشخصية الأسم الموجود في البطاقة الشخصية كاملا اسماء كل من تعوله المرأة وصلة القرابة وجميع بياناتهم بيانات الشهود الذين يطلبون للشهادة

حساب المواطن

أكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي علي تويتر خلال الايام الماضية أن صك الإعالة ليس ضمن الأوراق المطلوبة في تسجيل حساب المواطن، وكان هذا ردا علي أحد المستفسرين علي تويتر، وقد أكد حساب المواطن في المملكة العربية السعودية أن أهم شروط التسجيل في حساب المواطن هو اهلية المواطن او الاسرة المتقدمة للتسجيل في حساب المواطن للحصول علي الدفعات القادمة، وحتي الآن تم صرف 34 دفعة من دفعات دعم حساب المواطن السعودي.

قدمنا لكم من خلال موقعنا كل ما يخص صك الاعالة للمرأة التابع للحكومة السعودية هذا ما تسعى له المملكة السعودية دائما وهو إعالة شعبها وبالأخص الأشخاص الغير قادرين الذين لا يملكون عائل يمولهم ويهتم بشؤونهم.