نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول مدرستي بالسعودية الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة مدرستي بالسعودية 1442 الفصل الدراسي الثاني منصة مدرستى من أهم المنصات التعليمية المعروفة داخل المملكة السعودية وتم انشائها لكي يتمكن الطلاب من استكمال المرحلة التعليمية بعد أن تم تعليق الدراسة ويتوفر عليها العديد من الأنظمة الهامة التي تساعد جميع الطلاب على استقبال المرحلة التعليمية الخاصة به، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

تسجيل دخول منصة مدرستي 1442

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستى مع معرفة كيفية استخدام كافة الخدمات الموجودة فيها واليكم الخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم الولوج إلى منصة مدرستي ثم اختيار خدمة تسجيل الدخول بعد ذلك ينبغي عليك أن تبدأ بـ إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور وتتأكد من كتاباتهم بشكل صحيح، ثم اضغط على تسجيل الدخول بعد ذلك سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية وبالتالي وقتها يمكنك الاستفادة من كافة الخدمات الموجودة على هذه المنصات التعليمية.

منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي التعليمية، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية بإنشاء منصة مدرستي يتم استكمال المرحلة التعليمية عن بعد المحافظة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بعد انتشار هذا الوباء داخل البلاد والعالم كله، وبالتالي تعتبر منصة مدرستي تساعد جميع الطلاب والطالبات على استكمال الدروس اليومية وفهم المناهج الخاصة بهم في المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة

خاصة بعد أن تم تعليق الدراسة في الوقت الحالي المحافظة على صحة وسلامة الجميع مع إمكانية التواصل مع المعلمين والطلاب بشكل مباشر و كذلك أولياء الأمور ومعرفة اختباراتهم والاطلاع في نفس الوقت على مواعيد الحضور والغياب، بالإضافة إلى أن الطلاب يقوم بأداء الاختبارات على هذه المناهج التعليمية.