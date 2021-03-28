نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية التابعة للسعودية في المقال التالي
مع بداية الترم الثاني في المملكة العربية السعودية تزداد عمليات البحث عن خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية التابعة للسعودية حيث أن المنصة أصبحت وسيلة التعليم الأساسية للطلاب في مختلف المراحل خاصة منذ توقف الدوام في المدارس ليتمكن الطلاب من فهم دروسهم بما لا يضر بسلامتهم وسلامة القائمين على العملية التعليمية داخل المملكة.
تسجيل الدخول على منصة مدرستي
أصبحت منصة مدرستي الإلكترونية جزء أساسي من حياة الطلاب في المملكة العربية السعودية، فمنذ توقف الحضور في المدارس والجامعات بسبب انتشار جائحة كورونا من بداية العام الماضي لجأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى نظام التعليم عن بُعد وذلك من خلال إطلاق منصة مدرستي التعليمية حتى يتمكن الطلاب من مباشرة دروسهم من المنزل دون اختلاط مع باقي الطلاب أو المعلمين من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والحد من انتشار الفيروس ويتوفر في منصة مدرستي الإلكترونية كل المميزات التي يحتاج إليها الطلاب فيمكنهم متابعة كل الدروس من المنزل وتتيح لهم المنصة إمكانية التواصل مع المعلمين كما أنهم يؤدون الاختبارات من خلالها وهو ما حدث في العام الماضي وسوف يتم استئناف الترم الثاني أيضًا من خلال المنصة.
خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية التابعة للسعودية
- أولًا: قم بفتح محرك البحث جوجل وقم بكتابة اللينك الخاص بمنصة مدرستي.
- ثانيًا: قم بالضغط عليها وانتظر عدة دقائق حتى تظهر لك المنصة.
- ثالثًا: سوف يظهر لك عدة خانات قم بكتابة اسم الطالب بالكامل.
- رابعًا: قم بتحديد المرحلة الدراسية وقم بإدخال كود الطالب.
- خامسًا: قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- سادسًا: وأخيرًا سوف تظهر لك الصفحة الخاصة بصفك الدراسي وسوف تجد عليها كل الدروس الخاصة بك ويمكنك أن تقوم برفع واجباتك من خلالها.
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