مع بداية الترم الثاني في المملكة العربية السعودية تزداد عمليات البحث عن خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية التابعة للسعودية حيث أن المنصة أصبحت وسيلة التعليم الأساسية للطلاب في مختلف المراحل خاصة منذ توقف الدوام في المدارس ليتمكن الطلاب من فهم دروسهم بما لا يضر بسلامتهم وسلامة القائمين على العملية التعليمية داخل المملكة.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي

أصبحت منصة مدرستي الإلكترونية جزء أساسي من حياة الطلاب في المملكة العربية السعودية، فمنذ توقف الحضور في المدارس والجامعات بسبب انتشار جائحة كورونا من بداية العام الماضي لجأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى نظام التعليم عن بُعد وذلك من خلال إطلاق منصة مدرستي التعليمية حتى يتمكن الطلاب من مباشرة دروسهم من المنزل دون اختلاط مع باقي الطلاب أو المعلمين من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والحد من انتشار الفيروس ويتوفر في منصة مدرستي الإلكترونية كل المميزات التي يحتاج إليها الطلاب فيمكنهم متابعة كل الدروس من المنزل وتتيح لهم المنصة إمكانية التواصل مع المعلمين كما أنهم يؤدون الاختبارات من خلالها وهو ما حدث في العام الماضي وسوف يتم استئناف الترم الثاني أيضًا من خلال المنصة.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية التابعة للسعودية