الاستعلام عن تأمين المركبات 1442 أبشر الافراد وكيفية تجديد تأمين المركبة الكترونيا

تتابعون طريقة الاستعلام عن تأمين المركبات 1442 عبر منصة ابشر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، حيث يهتم العديد من المواطنين والمواطنات القانطين علي اراضي المملكة العربية السعودية في شتي المحافظات معرفة صلاحية التأمين الخاص بالسيارة، كما يهتمون بالبحث عن كيفية تجديد تأمين المركبة في حالة انتهاء صلاحية تأمين المركبات.

الاستعلام عن تأمين المركبات

قام موقع ابشر الإلكتروني بإتاحة إمكانية الاستعلام عن تأمين المركبة من خلال خدمات الاستعلامات المرورية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وقد أكدت العديد من المصادر أنه يجب علي المواطنين والمواطنات معرفة آلية تأمين المركبة وسداد المدفوعات المطلوبة.

الاستعلام عن تأمين السيارات

الدخول علي بوابة ابشر الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي المباشر النقر علي “ابشر الافراد” قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر في الخانات المخصصة لها وتسجيل الدخول قم بإدخال رمز التحقق الذي تم ارساله علي الجوال لتأكيد هويتك قم بالنقر علي “خدمات المركبات” اختر “استعلامات” من القائمة الموجودة امامك قم بالضغط علي “صلاحية التأمين علي المركبات” قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بصاحب المركبة مرفقة برقم اللوحة الخاص بالسيارة قم بإدخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة له ثم اضغط علي “عرض”

الفرق بين التأمين ضد الغير والتأمين الشامل

الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبات

يمكنك الاستعلام عن وثيقة تأمين السيارة الخاصة بك بكل سهولة ويسر إلكترونيا من خلال بوابة ابشر الإلكترونية، وهذا عبر اتباع خطوات الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبة التالية:

الدخول علي منصة ابشر الإلكترونية اختيار ابشر الافراد ثم تسجيل الدخول ادخال رمز المرور المرسل إلي الهاتف الجوال النقر علي خدمات المركبات اختيار الاستعلامات النقر علي الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبة قم باختيار السيارة المرادة

طريقة تجديد تأمين المركبة إلكترونياً

الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني

اختيار ابشر الافراد وتسجيل الدخول كما ذكرنا سابقا

الدخول علي خدمات المركبات

النقر علي ايقونة تجديد رخصة السير

قم بتحديد السيارة المراد تجديدها

اضغط علي تجديد استمارة المركبة

يتم سداد مصروفات التأمين علي السيارة إلكترونيا من خلال خدمات السداد أو عبر الراجحي

نقل ملكية المركبات

أكدت الجهات المعنية في المرور بالمملكة العربية السعودية في وقت سابع علي تويتر أن وجود اي مخالفات مرورية علي مالك السيارة لا يمنع ابدا أن يقوم يبدأ في نقل ملكية المركبة لأي احج، وهذا بشرط أن تكون صلاحية الاستمارة الخاصة بالمركبة سارية، كما يجب أن تكون المركبة خاضعة للفحص الدوري