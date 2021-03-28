نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري المدعوم من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عملاء البنوك عن تفاصيل لفهم حاسبة تمويل عقاري بنك الرياض، فهو تماما التمويل الشخصي وتمويل السيارات، يمكن لمعظم البنوك في المملكة العربية السُّعُودية استخدام الآلة الحاسبة، ولكن هنا نتحدث عن كيفية فهم وحساب التمويل اللازم. يمكنك الحصول على دفعة من المصرف، أو يمكنك استلام دفعة من البنك.

حاسبة تمويل عقاري بنك الرياض

هو اختصار لحساب قيمة التمويل الشخصي أو العقاري، وحتى تمويل السيارات، لأن مصطلح “حاسبة تمويل” يحصل منك على البيانات التي تطابق القيمة التي تقرر شرائها (سواء كان منزلًا أو سيارة، ملكية)، حتى لو طلب شخصي، سوف تحصل على رأس المال العامل اللازم للشراء.

بالإضافة إلى معدل الفائدة المحسوب وبعض المتغيرات التي يجب أن يأخذها البنك المركزي في الاعتبار وينشرها، فإنه يعتمد أيضًا على احتياجاتك ودخلك الشهري، تُعرف حاسبة بنك الرياض للعقارات أيضًا باسم حاسبة مدفوعات العملاء بالإضافة إلى استخدام المبلغ الإجمالي للفائدة، وفي نفس الوقت لتحديد المبلغ الإجمالي المطلوب، يمكنك أيضًا تحديد المبلغ الإجمالي المطلوب.

طريقة سداد التمويل للبنك

باستخدام حاسبة التمويل من بنك الرياض، يمكنك بسهولة فهم مقدار التمويل المتاح ومعدل العائد على التمويل من خلال الخطوات التالية، بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي يمكن خلالها سداد التمويل للبنك بالطرق التالية:

ادخل علي الصفحة الرئيسية لبنك الرياض ثم قم بالضغط فوق اختيار “شخصي”، الذي يمكنك العثور عليه في الجزء العلوي من الصفحة.

بعد ذلك، سيتم عرض بعض الخيارات لك، يرجى الضغط فوق خِيار “التمويل العقاري”.

ألق نظرة على خِطَّة الرهن العقاري لبنك الرياض.

ثم اضغط على خِيار “احسب تمويلك” في نفس النافذة.

سيتم عرض نافذة حاسبة الرهن العقاري لبنك الرياض.

شروط التمويل العقاري بنك الرياض

ما هي شروط التقديم الحاسبة المالية العقارية من بنك الرياض 2021

يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب صالح لدى بنك الرياض.

أن يكون 20 سنة على الأقل.

أن يعمل العميل في إحدى مؤسسات القطاع العام أو الخاص المعتمدة من قبل البنك.

تجاوز صافي الدخل الشهري للعملاء 3.000 ريال سعودي.

في الشهر الأخير من السداد يجب ألا يتجاوز عمر العميل 70 سنة.

يقع العقّار ضمن الخِطَّة المعتمدة وضمن حدود المدينة.

تحويل الراتب الشهري إلى بنك الرياض.

وأخيراً، فقد عرضنا بالتفصيل كيفية حاسبة تمويل عقاري بنك الرياض، وأهم الشروط اللازمة للحصول عليه.