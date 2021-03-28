نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1442 و رابط الاعتراض وترقب نزول الدفعة القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتابعون كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول استعلام حساب المواطن برقم الهوية لمن يترقب نزول الدفعة القادمة، حيث يبدأ استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من اليوم وحتي صرف حساب المواطن للمستحقين، ويجري مراجعة حساب المواطن لمعرفة المواطنين المستحقين للدعم المالي المقدم في إطار جهود المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين، وإذا كان المواطن من المستحقين ولم يحصل علي الدعم يمكنه الاتصال علي رقم حساب المواطن للشكاوي 1442، ويجب من حين لآخر تحديث حساب المواطن برقم الهوية وسنوافيكم بكل ما تبحثون عنه حول المواضيع المذكورة فتابعونا.

يجري خلال الأيام القادمة صرف الدفعة الجديدة، والجدير بالذكر أن موعد صرف حساب المواطن يكون يوم 10 سبتمبر الموافق 23 محرم 1442، وهو الموافق يوم الخميس القادم، ويتم صرف دفعات حساب المواطن ضمن برنامج تطوير المملكة العربية السعودية 2030.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1442

الدخول علي موقع برنامج دعم المواطن من خلال الرابط الرسمي كتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة لها ثم إعادة كتابة الرقم التأكيدي النقر علي استعلام حتي تتمكن من الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

شروط حساب المواطن الجديدة

يجب علي المتقدم في تسجيل حساب المواطن أن يكون حاصل علي الجنسية السعودية من أب وام سعوديين

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل الاراضي السعودية وليس في دولة اخري

يجب أن يكون المتقدم في تقديم حساب المواطن بالمملكة من محدودي الدخل.

يجب ألا يقل عمر المستفيد من حساب المواطن عن 35 عام

يجب عللي المتقدم ألا يكون مستفيد من أي برنامج دعم حكومي آخر.

يسمح برنامج حساب المواطن السعودي للمطلقة والأرملة والأيتام الاستفادة من برنامج دعم حساب المواطن.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

يجب علي المستخدمين والمستفيدين الاسراع في تحديث حساب المواطن برقم الهوية حيث يجب تجديد المستندات المرفقة منتهية الصلاحية وتجديدها، مثل مستند إثبات استقلالية المسكن، ويجب حذف المستندات منتهية الصلاحية حتي لا تتأثر أهليه المستفيدين.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1442

رقم حساب المواطن للشكاوي

يمكنكم الاتصال علي رقم حساب المواطن للشكاوي في حال تقديم الاعتراضات، كما يمكنكم الاتصال علي رقم حساب المواطن من أجل الاستفسارات العديدة التي يريد المستفيدون معرفتها، ويتم الاتصال علي رقم حساب المواطن للشكاوي والاعتراضات وهو 19912 ويجب أن يكون المتصل هو ذاته المستفيد بدعم حساب المواطن كما يجب الالتزام بالمواعيد الخاصة بعمل فريق الدعم، حيث أن الرقم متاح من الأحد للخميس من كل أسبوع ويتم البدء في تلقي المكالمات من الساعة 8 صباحا وحتي 10 مساء.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن

يمكن للمستحقين والمستحقات تقديم اعتراض حساب المواطن علي ملبغ الدفعة أو عدم حصول علي الدفعة الجديدة، وهذا عبر الدخول علي موقع حساب الموتطن، وقد ارفقنا لكم رابط حساب المواطن بالفعل، ثم النقر علي “تقديم طلبات الاعتراض” ثم يتم ادخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها واضافة سبب الاعتراض علي حساب المواطن

حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض

اعلن حساب المواطن حصريا علي استقبال طلبات الاعتراض علي حساب المواطن الدفعة 34 حيث يتم تقديم اعتراض علي مبلغ استحقاق حساب المواطن او عدم استلام دفعة حساب المواطن رقم 34 رقم الاهلية، ويمكنكم البدء في تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية من خلال الرابط المباشر

كم باقي على حساب المواطن صفر 1442

يتسائل المستفيدون كم باقي على حساب المواطن دفعة صفر 1442 وقد تم تحديد موعد صرف حساب المواطن حسب التقويم في المملكة العربية السعودية والجدير بالذكر إن كان هذا التاريخ يوافق يوم جمعة فإن موعد نزول حساب المواطن يكون يوم خميس، أما إذا كان يوم سبت فإن موعد صرف دفعة حساب المواطن الجديدة تكون يوم الأحد والجدير بالذكر أن حساب المواطن دفعة 35 تنزل يوم الأحد 1442/02/23هـ الموافق 2020/10/11م

تحديث دفعة حساب المواطن لسنة 1442 هجريه و2021 ميلادي

1.حساب المواطن لشهر شعبان 1442هجريا -ابريل 2021 ميلادي

29/8/1442 – 11/4/2021

وهو المقدر ب14 يوم تقريبا من الان.

2.حساب المواطن لشهر رمضان 1442هجريا -مايو 2021 ميلادي

28/9/1442 – 10/5/2021

وهو المقدر ب43 يوم تقريبا من الان.

3.حساب المواطن لشهر شوال 1442هجريا -يونيو2021 ميلادي

29/10/1442 – 10/6/2021

وهو المقدر ب74 يوم تقريبا من الان.

4.حساب المواطن لشهر ذي القعدة 1442هجريا -يوليو2021 ميلادي

1/12/1442 – 11/7/2021

وهو المقدر ب105 يوم تقريبا من الان.

5.حساب المواطن لشهر ذي الحجة 1443هجريا -أغسطس2021 ميلادي

2/1/1443 – 10/8/2021

وهو المقدر ب135 يوم تقريبا من الان.