للسعوديين منتج آهل بتمويل 60 ألف بدون فوائد وبدون كفيل لدى بنك التنمية الاجتماعية

يمنح الآن للسعوديين منتج آهل عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الذي حقق في السنوات السابقة بالمملكة نجاح كبير من حيث التقديم والإقبال عليه حيث المنتج يساعد جميع الأسر التي تحتاج الدعم المالي لكي تعيش حياة أفضل في السعودية وتوفر لهم التمويل بحد أقصى 60 ألف ريال سعودي بدوت أي رسوم إضافية أو بدون فوائد عليها وكذلك تميز الموظف السعودي بالمملكة بتقديم له قرض بدون موافقة الكفيل حيث يتم الحصول على منتج آهل بالسعودية بتلك الميزة والآن يسمح بالتقديم على القرض من خلال رابط التقديم على منتج آهل بالسعودية باستخدام الموقع الرسمي المقدم لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة وذلك القرض الميسر تحت رقابة مؤسسة النقد العربي السعودي داخل المملكة العربية السعودية الذي يطلق عليه ساما السعودي الآن

شروط منتج آهل الآن عند التقديم عليه لدى بنك التنمية الاجتماعية

يفضل عند التقديم على طلب منتج آهل في السعودية معرفة جميع الضوابط والشروط الواجبة للحصول على قرض آهل عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في المملكة كما يلي بالتفصيل

يجب أن يكون المتقدم من عمر 18 سنة فأكثر من ذلك ويصل عمر التقديم إلى 55 سنة ولكن يصل إلى 70 سنة للمتقاعدين فقط لا غير

يشترط المتقدمين لطلب منتج آهل توفير كفيل غارم بالمملكة العربية السعودية ولا يشترط للموظف السعودي ذلك الأمر

توفير كافة الضمانات المطلوبة ومنها عدم وجود قروض شخصية مستحقة أو عدم وجود مصادر تمويل أخرى في المملكة

سداد الأقساط الشهرية الميسرة من منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية في المواعيد المحددة لذلك لابد من الألتزام في سداد القرض

يشترط تقديم طلب قرض آهل للمواطن السعودي الحامل للجنسية السعودية

مزايا منتج آهل الآن عند التقديم عبر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية