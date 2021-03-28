متاح الآن قرض آهل ب60000 ريال بالتقسيط بدون فوائد وبلا كفيل لدى بنك التنمية

الحصول على قرض منتج آهل في السعودية أصبح متاح الآن عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية لتسهيل على المواطن السعودي والمواطنة السعودية التي في حاجة إلى قرض بدون فوائد ورسوم مالية لكي يساعدهم على تحمل بعض الأعباء في المملكة العربية السعودية ولكي يعيشون حياة أفضل في المجتمع السعودي ككل فتم توفير ذلك التمويل بأقساط شهرية يسهل على المقترض سدادها في أوقاتها المحددة عبر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وهناك الكثير من المتقدمين لطلب تمويل منتج آهل لما له من مزايا تمويلية مختلفة عن باقي المنتجات التمويلية الأخرى في المملكة العربية السعودية وتم السماح لجميع السعوديين بالتقديم عبر الإنترنت بالذهاب إلى البنك وذلك عن طريق رابط التقديم على منتج آهل السعودي بترخيص ساما بالسعودية المقدم عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة

أهم شروط الحصول على قرض آهل السعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية

يفضل أن يكون المتقدمين من أجل طلب قرض آهل الميسر لا يقل دخلهم الشهري عن ثلاثة ألف ريال سعودي لذلك فهناك الكثير من الشروط والاحكام المطلوبة لكي يتم الموافقة على طلب قرض منتج آهل في السعودية كما يلي بالتفصيل

لابد أن يكون عمر المتقدم من سن 18 سنة على الأقل وحتى 55 عام لتقديم على طلب قرض منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة

أتاحت المملكة العربية السعودية التقديم للمتقاعد حتى سن 70 عبر منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لطلب صرف منتج آهل في السعودية لا يقل دخله الشهري عن ثلاثة ألف ريال سعودي

يشترط موافقة الكفيل الغارم عن طلب قرض منتج آهل في السعودية ولكن لا يطلب توفير كفيل غارم من أي موظف سعودي بالحكومة السعودية

يشترط منتج آهل أن يكون المتقدم يحمل الهوية الوطنية السعودية من السكان الأصليين بالمملكة

أهم مزايا الموافقة على طلب قرض آهل السعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية

يحقق قرض منتج آهل في السعودية الكثير من المزايا التمويلية التي جعلت له أقبال مرتفع في المملكة عام 1442 هجرياً والتقديم عن طريق موقع بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي لذلك سوف نوضح لجميع السعوديين المتقدمين مزايا التمويل كما يلي بالتفصيل

يمتاز قرض آهل بأنه بدون فوائد عند الموافقة على طلب بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

أمتاز بتوفير منتج آهل عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية بدون كفيل غارم لكل العمال السعوديين بالقطاع الحكومي

يمنح قرض آهل الميسر بفترة سداد تصل إلى ستون شهر كحد أقصى للسداد عند الموافقة على طلب قرض بنك التسليف داخل أراضي السعودية

متاح الحصول على منتج آهل في السعودية للمواطن السعودي فقط وذلك لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية لعام 2030 ميلادي

رابط وطريقة التقديم على منتج آهل في السعودية