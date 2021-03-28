نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية حيث صرح إبرهيم الرشيد مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بالمركز الوطني لقياس التابع لهيئة تقويم التعليم عن بدء الإعلان عن نتائج القدرات العامة الورقي التي عقدت في المرحلة الثانوية العامة للطلاب والطالبات، وأكد على أن الاختبارات بالكامل تمت إلكترونيًا بصورةً منتظمة طوال العام.

رابط نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية

يُمكنك بسهولة معرفة نتائج اختبار القدرات العامة عبر التعليق على المحتوى هنا أو الانتقال مباشرةً إلى رابط نتائج اختبار القدرات رسميًا من المملكة حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى التميز الإلكتروني عند الطلاب عبر أسئلة تعتمد على كافة الحواس سواء السمعية أو البصرية وأيضًا مهارات التحدث.

ما هو اختبار القدرات العامة؟

اختبار القدرات العامة هو اختبار لمدة ساعتين ونصف باللغة العربي أحدهما لغوي والثاني رياضي أو كمي يقوم بقياس القدرة التحليلية عند الطالب لمعرفة مدى تميزه عبر قياس:

الفهم والادراك المنطقي.

حل المسائل الرياضية التي ترتكز على أساسيات مفاهيم الرياضيات.

القدرة على الاستنتاج والقياس.

ما الفرق بين اختبار القدرات العامة قياس والاختبار التحصيلي الدراسي؟

في اختبارات القدرات العامة نحن نقيس القدرة على الفهم والاستدلال في كلًا من الرياضيات واللغة اعتمادًا على القدرات العقلية فقط بشكل عام، أما في الاختبارات التحصيلية فهي تخص مستوى المعرفة في منهج دراسي مُحدد مثل اللغة أو الكيمياء أو التاريخ، ينقسم الاختبار إلى قسمين أحدهما لفظي والأخر كمي ومن ثم ينقسم إلى نصوص ومعاني لفظيًا وفي الكمي مسائل رياضية متنوعة.

فيديو شرح خطوات التسجيل في اختبارات قياس

وفي حال أن سبق لك اختبار القدرات العامة وتريد معرفة ماهية النتيجة يُمكنك زيارة رابط نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية 1442 حيث ثم اعتماده رسميًا من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وهو مُلتقى الطلاب حاليًا لمعرفة النتيجة الصحيحة.