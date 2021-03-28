نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أجدد عروض ال 3 أيام من بندة pandasaudi في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده قصه كفاح كبيرة من متجر صغير الي متجر كبير كواحدة من المؤسسات الرائدة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، تأسست بنده في عام 1978 في الرياض بداية من متجر صغير الي أكبر شركة تجزئة في المملكة العربية السعودية.

تسعي بنده الي تقديم تجربة جديدة من خلال توفير أطعمه ومنتجات طازجه بافضل قيمه وخدمه في ذات الوقت، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تعمل بنده العديد من العروض القوية علي جميع السلع في كافه الفروع المنتشرة في المملكة.

أجدد عروض بنده الأسبوعية بمناسبة شهر رمضان

قدمت بنده عروض لمده ثلاث أيام ، وشملت هذه العروض الاطفال، حيث أقوي عروض بنده علي حفائض ببي جوي، وصندوق جامبو ، وكل ما هو ضروري للعناية اليومية للام والطفل وتستمر هذه العرض حتي غدا الاثنين 29 مارس2021 او نفاذ الكمية.

وقدمت صيدلية أورنح اليوم عروض علي منتاجات بوندس للعنايه بالجمال و مجموعة من فيكتوريا بيوتي للعناية بالبشره ةساافيل صن للوقاية من الشمس ومجموعة من أكسابيل للعناية بترطيب البشره وبيلوم لتفتيح البشره.

عروض مكه هايبر اليوم

تقدم اليوم مكه هايبر عروض تحطيم الاسعار وجائت العروض كلأتي:

أركور الفاجور بون بون شوكلاته 40 غرام، مطاحن النكهة بهارت السمك 80 غرام. تودي شوكلاته بالحليب مع الفتق 42 غرام نيولاند ماء الورد 250 مل ، حبوب كرانشي كريم دودي 500 غرام. أمريكانا جاردن أوراق الغار 23 غرام ، توداي حلقوم تركي بالمستكة 400 غرام، لوكا دارج. جاردينا ويفر البندق 78 غرام.

لم تقصتر العروض علي المواد الغذئية واحتياجات رمضان فحسب، وأنما قدمات نستو الدمام عروض الثلاث أيام وشملت العروض الأتي:– جوال هواوي نوفا اي، جوال فيفو اي 20اس، جوال فيفو واي 51.جوال اوبو برينو 5، جوال سامسونج اي 71 ، ابوب ايه 93.

تابعونا عبر موقع ثقفني ، حيث أجدد عروض بنده الأسبوعية واليومية علي الأغذية ومنتجات رمضان ومنتجات العناية بالبشرة والهواتف المحمولة ذلك بأرخص الاسعار واجود الخدمات المقدمة من بنده من الأن حتي بداية شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات