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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن فواتير الكهرباء أصبحت من الموضوعات الأكثر بحثا في المملكة ، فلطالما كانت فواتير الكهرباء في فصول الصيف من الهموم الشهرية خاصة وأن درجة الحرارة المرتفعة هي العلامة المميزة لمنطقة الشرق الأوسط عموما وشبه الجزيرة العربية خصوصاً، وللتغلب على هذه الأجواء لا يخلو منزل من عدة أجهزة تكييف هواء ومراوح بمختلف الأشكال والأحجام، وبالرغم مما تقدمه هذه الأجهزة من ترطيب للأجواء ورفع لمعاناة الحرارة المرتفعة إلا أنها تعود بـ فواتير الكهرباء المرتفعة شهراً بعد الآخر، ناهيك عن صيانتها الدورية وأعطال بعضها.

مع قدوم فصول الربيع والصيف ترتفع درجات الحرارة وترتفع معها قيمة فواتير الكهرباء، وإليكم بعض المعلومات عن تتبع الفواتير،،

كيفية الاستعلام عن فواتير الكهرباء بالمملكة والخدمات المتعلقة بها

وخطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء بالمملكة والخدمات المتعلقة بها :

البحث عن موقع الشركة السعودية للكهرباء

اختيار مبوب خدمات المشتركين

من ثم اختيار فاتورتك

يظهر لك هيكل المليء كما هو واضح بصورة المقال .

. نبدأ بتعبئة الحقول وهي رقم الحساب الموجود علي عداد الكهرباء .

. ثم بريدك الإلكتروني الذي ترغب في تلقي فواتير الكهرباء من خلاله شهرياً.

الذي ترغب في تلقي فواتير الكهرباء من خلاله شهرياً. وأخيراَ اختيار اللغة ومليء خانة الرقم المميز المرئي .

ومليء خانة . ومن ثم التسجيل.

وبإتمامك تلك الخطوات الخاصة بالاستعلام عن فواتير الكهرباء بالمملكة تستفيد شهرياً من الإشعارات التالية :

استلام إشعارات دورية بصدور الفاتورة.

قرب موعد فصل الخدمة في حال عدم السداد.

إشعار باستلام سداد الفاتورة.

كما يتيح الموقع خدمات متنوعة أخري مثل :

1. خدمة الرسائل (SMS) المجانية وتتيح لك:

الاستفسار واستقبال المعلومات عن فواتير ​الاستهلاك.

التذكير بالسداد.

إشعارات السداد.

الانقطاعات المجدولة.

رسائل إرشادية وتوعية.

2. آلية احتساب مبلغ الفاتورة الثابتة وتتيح لك:

التعرف على القيمة التقديرية للاستهلاك الحالي للخدمة الكهربائية.

حساب المبلغ التقديري للفاتورة القادمة.

حساب قيمة الاستهلاك غير المفوت

3. كيفية حساب قيمة الاستهلاك وتتيح لك:

التعرف على القيمة التقديرية للاستهلاك الحالي للخدمة الكهربائية.

حساب المبلغ التقديري للفاتورة القادمة.

حساب قيمة الاستهلاك غير المفوتر.

4. قنوات السداد وتتيح لك:

يمكن السداد عبر أي وسيلة إلكترونية يقدمها البنك :

بطاقات الائتمان :

يمكنك السداد باستخدام البطاقة الائتمانية فيزا وماستركارد من خلال موقعنا الإلكتروني خدماتنا أو حسابك البنكي.

الهاتف المصرفي :

إذا كنت مشتركاً في خدمة الهاتف المصرفي لدى البنك الذي تتعامل معه.

الصراف الآلي :

باستخدامك أي جهاز صرف آلي تابع للبنك الذي تتعامل معه، أو استخدام أجهزة السداد النقدي التي يوفرها البنك.

الإنترنت :

بزيارتك الموقع الإلكتروني للبنك الذي تتعامل معه.

تفويض البنك :



عن طريق تفويض البنك الذي تتعامل معه بخصم قيمة الفاتورة من حسابك مباشرة.

الشيكات :

يمكن قبول الشيكات المصرفية المصدقة في سداد فواتير الاستهلاك.

نقاط البيع :

يمكن سداد الفواتير عبر نقاط البيع المتوفرة في مكاتب خدمات المشتركين.

التعريف بخدمات الشركة السعودية للكهرباء و كيفية الاستعلام عن فواتير الكهرباء بالمملكة والخدمات المتعلقة بها

هي احدي الوزارات القومية الفاعلة في بناء وتطوير الوطن وهي عصب الحياة في المملكة وزراع التنمية عبر السنين والتي تطرح العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر موقعها الإلكتروني مثال:

خدمة حسابي.

خدمة الأعمال.

خدمة الفاتورة الثابتة.

خدمة علاقات المستثمرين.

خدمة التعريفة ورسوم الإيصال.

خدمة حقوق المشتركين.

خدمة الفواتير.

إيصال الخدمات الكهربائية.

خدمة برق أعمال.

خدمات الطاقة الشمسية.

خدمة نحن نسمعك.

خدمة أخبارنا عن الوزارة.

خدمة مسؤولية الوزارة الاجتماعية.

خدمة صديق الكهرباء.

خدمة حاسبتي.

وكل هذه الخدمات تفاعليه رقمية فضلاً عن كيفية الاستعلام عن فواتير الكهرباء بالمملكة والخدمات المتعلقة بها وفي ظل التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030 فان العديد من الخدمات أصبحت رقمية وعلي رأسها خدمة تفعيل هوية مقيم بالمملكة عبر منصة أبشر الرقمية ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف علي طريقة سداد فاتورة الكهرباء عن طريق استخدام الهاتف الجوال: