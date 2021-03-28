التعليم في السعودية خفض كثافة الفصول 1443 برياض الأطفال وللمعلمات 50%

التعليم في السعودية خفض كثافة الفصول 1443، بداية من العام الدراسي المقبل بمشيئة الله، وفق أحدث قرار لوزارة التعليم السعودية، بقيادة وزير التعليم معالي الدكتور حمد آل الشيخ، حيث صرح باتخاذ عدة قرارات هامة تسعى الوزارة للعمل على تحقيقها، وهي زيادة إسناد التدريس في رياض الأطفال للمعلمات بالمملكة بنسبة 50%، وقرار عمل مسح شامل في كافة المدارس بالمملكة، التي بإمكانها استيعاب فصول جديدة لمرحلة رياض الأطفال المبكرة، وقد تم الإعلان عن تلك القرارات خلال المؤتمر الذي عقد عن بعد، بين مديرين المناطق التعليمية بمحافظات بالمملكة، للمناقشة في القرارات الجديدة، والعمل على الإسراع في تنفيذها من خلال معالجة وضع مشكلة زيادة العدد الطلابية، والعمل على خفض كثافة الفصول المدارس بالعام المقبل 1443هـ.

التعليم في السعودية خفض كثافة الفصول 1443

والجدير بالذكر أنه وفق آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية، سوف تعمل وزارة التعليم بالمملكة، على سد كافة احتياجات العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، والعمل على حوكمة تكامل الإجراءات داخل الإدارات التعليمية، من خلال التنسيق بين الإدارات، والعمل على تنفيذ ذلك بشكل قانوني، من خلال القواعد التنظيمية، وأيضًا الدليل التشغيلي لوحدات التوعية الفكرية الحديثة بالإدارات التعليمية، وعن آخر مستجدات قرار وزير التعليم السعودي، أمر معالي الدكتور خلال المؤتمر عن بعد بمتابعة التالي:

العمل على الاستعداد المبكر للاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ، خاصة بعد تقديمها بأمر الملك موعد الاختبارات النهائية1442، خلال شهر رمضان المبارك وانتهائها قبل إجازة عيد الفطر المبارك. الالتزام باستمرار عمليات قياس وتقويم الطلبة والطالبات السعوديين، خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي 1442هـ، وذلك لرفع نواتج التعلم بالمملكة. العمل على ضرورة الإسراع في إنهاء المقررات الدراسية، للعام الحالي 1442هـ. الاهتمام بالتركيز على المهارات الكتابية والقرائية لدى الطلاب والطالبات بالمملكة.

خطة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1443هـ

ومن خلال المؤتمر المنعقد، استعرض معالي الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي، خطة الاستعداد للعام الدراسي 1443هـ، ومسابقة مدرستي تبرمج، وعن القيام بتوزيع جوائز مسابقة مدرستي الرقمية قبل نهاية العام الدراسي الحالي 1442هـ، وعن العمل على تدريب المعلمين، من خلال برامج المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، لرفع الكفاءات بالمملكة.