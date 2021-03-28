نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قياس تسجيل دخول الطلاب 1442… خطوات استخراج قياس نتائج الاختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قياس تسجيل دخول الطلاب 1442 حيث مع ظهور النتائج بات الآن جميع الطلاب يبحثون عن طريقة التسجيل على قياس على المنصة الإلكترونية الرسمية التي تقدم خدمات تعليمية لطلاب الصف الثالث السنوي، ويُمكنك بسهولة الاستعلام والاختبار أيضًا عبر التسجيل، يتبع…

قياس تسجيل دخول الطلاب 1442

كل ما تحتاج إليه هو رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ومن ثم القيام بالخطوات التالية:

زيارة موقع قياس عبر الرابط الرسمي ومن ثم اختيار تسجيل حساب جديد.

إضافة رقم الهوية الشخصية؛ وذلك في حالة الطلاب السعوديين أما في حال المقيمين يُمكن إضافة رقم الإقامة.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة بصورة صحيحة مثل تاريخ ميلاد الطالب.

في حال الطلاب المقيمين يتطلب الموقع إضافة رقم إقامة ولي الأمر.

مراجعة البيانات للتأكد من صحتها ومن ثم إضافة صورة شخصية يشترط أن تكون حديثة ومن ثم الضغط على حقل الإرسال، إليك فيديو التسجيل:

يُمكنك معرفة نتائج التحصيل للالتحاق الجامعي عبر تطبيق الخطوات التالية:

التسجيل على موقع قياس الرسمي.

إضافة رقم الهوية أو اسم المستخدم ومن ثم تسجيل الدخول.

اختيار حقل نتائج القدرات.

الضغط على نوع الاختبار الذي تريد معرفته.

النقر على حقل بحث ومن ثم الانتظار دقيقة حتى تظهر كافة النتائج.

رابط موقع قياس نتائج

يُمكنك زيارة موقع قياس عبر الضغط على رابط موقع قياس حيث تنتقل مباشرةً إلى موقع الوزارة حيث تجري وتتعرف على الاختبارات التحصيلية بالتفصيل، وفي حال وجود أي استفسار يُمكنك التواصل على رقم قياس الموحد 920033555 وسوف يقوم أحد ممثلي خدمة الطلاب في التواصل معك لحل المشكلة.

وبذلك تعرفنا على قياس تسجيل دخول الطلاب مع أهم التفاصيل حول التسجيل وتحديث البيانات بنفس الطريقة حيث يُتيح التسجيل كافة الخدمات التي تحتاج إليها من الموقع الرسمي، سجل الآن.