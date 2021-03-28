الصندوق الصناعي يعلن موعد التسجيل في برنامج نخب التدريبي

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عمر شويل - جدة أوضح صندوق التنمية الصناعية، أن هناك العديد من المكاسب التي نتجت من إطلاق برنامج نخب التدريبي والذي تم إطلاقه من أجل تعزيز سبل وقواعد العمل، داعيًا التسجيل في البرنامج من خلال حساب الصندوق الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتغريدة يؤكد من خلالها أن الملتحقين بالبرنامج، سيكونون من أفضل الكوادر البشرية، وأن البرنامج يؤهل المشتركين إلى العمل بفعالية وخصوصًا في قطاع الأعمال، عبر تدشين رحلة تعليمية مميزة داخل حدود المملكة وخارجها.

موعد التسجيل في برنامج نخب التدريبي

وقد حدد الصندوق يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 بداية التسجيل في البرنامج، على أن يتم غلق باب التقديم 22 من شهر أبريل المقبل على أن يتم التسجيل وفق الطريقة التالية:

زيارة موقع الصندوق الصناعي.

الدخول إلى برنامج نخب.

وقم بالنقر على تبويب التسجيل، وأدخل البيانات المطلوبة.

ما هي مميزات الاشتراك في برامج نخب التدريبية

وقد أشار الصندوق أن خبراته تزيد عن 47 عام في مجال الأعمال، وتعزيز قدرات الطاقات البشرية، عن طريق توفير برامج تعاونية وتدريبية متخصصة بالتعاون مع أكبر الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المطلق وفر الصندوق الصناعي البرامج التدريبية التي تدخل في إطار برامج نخب ووصل عددها حتى الآن ثلاثة برامج.

وبين الصندوق، أن تلك البرامج الهدف منها هو تدريب الكوادر البشرية وخصوصًا من حديثي التخرج، لسد احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل متميزة، وعدد مزايا برامج نخب فيما يلي:

يعمل البرنامج على تعزيز القدرات الشخصية والمهنية لكافة المسجلين.

اكتساب مجموعة كبيرة من الخبرات التي تؤهل إلى سوق العمل عقب الانتهاء منه.

يحصل المتدربين على تأمين طبي مجاني، وكذلك والديه.

يمكن المتدربين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

تكوين قاعدة من العلاقات سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي والدولي.

أهداف برنامج نخب التدريبي

وكشف الصندوق، أن للبرنامج مجموعة من الأهداف، تنحصر فيما يأتي: