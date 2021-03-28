نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الاختبارات النهائية للطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الاختبارات النهائية للطلاب في السعودية، وفق الخطة الدراسية المتبعة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني الحالي فإنه كان من المقرر أن يؤدي الطلاب بمختلف المراحل التعليمية اختباراتهم بعد انقضاء إجازة عيد الفطر في شهر شوال، فكان لذلك القرار الكثير من المعارضين حيث كان الطلاب يرغبون في تقديم الاختبارات على أن تكون قبل شهر رمضان أو على الأقل في بداية شهر رمضان، فجاء الرد من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حرصًا منه على سلامة الطلاب وتلبيةً لرغباتهم وراحتهم.

تقديم الاختبارات النهائية في السعودية

شهدت الفترة الأخيرة في السعودية الكثير من الآراء والمعارضين لقرار موعد الاختبارات النهائية للطلاب في السعودية والذي كان من المقرر أن يكون بعد شهر رمضان، حيث رغب الطلاب في أن يكون الموعد مقدمًا على أن تكون الاختبارات في شهر رمضان أو قبل شهر رمضان لكي يتفرغوا للعبادة في شهر رمضان وللاستمتاع به وبإجازة عيد الفطر وخاصةً بعد العام الدراسي الحالي وما لقوه من ضغوطات وتوتر كبير بسبب فيروس كورونا والخوف منه.

فأدى ذلك لانطلاق حملة كبير من طلاب المدارس السعودية بمختلف المراحل التعليمية وذويهم على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي بتفعيل هاشتاج تقديم الاختبارات النهائية للطلاب ليكون موعدها في شهر رمضان الجزء الأول منه، ولاقت تلك الحملة الكثير من المشاركين مع تقديم الأمر الملكي الذي صدر العام الماضي بتقديم الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان المبارك.

الأمر الملكي بتقديم الاختبارات في السعودية

وحرصًا من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لراحة وسلامة الطلاب بما يتماشى مع مصلحتهم فأعلن عن تقديم الاختبارات النهائية للطلاب بالمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وبذلك تصبح مواعيد اختبارات المرحلة الابتدائية النهائية في 13/4/2021 والموافق 1/9/1442 وتبدأ الإجازة النهائية لهم في 10/9/1442، أما عن الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية فتكون في 18/4/2021 والموافق 6/9/1442 وبذلك تصبح إجازة نهاية العام الدراسي في 17/9/1442.