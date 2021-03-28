طريقة طلب التمويل الشخصي من بنك الرياض يصل لـ 300 ألف ريال

يبحث الكثيرين عن شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون تحويل الراتب، يوفر بنك الرياض سهولة الحصول على السيولة النقدية لمساندة التطلعات وتحقيق الأهداف، مع فترات سداد مرنة تصل لـ 60 شهر وتمويل يصل لـ 300 ألف ريال مع متطلبات سهلة وميسرة، يوفر بنك الرياض لجميع العملاء المستشار الائتماني لتقديم المعلومات التي تساعد العملاء في اتخاذ أفضل القرارات للتعامل مع المنتجات الائتمانية المقدمة من البنك من خلال تقديم إيجابيات وسلبيات المديونيات التي تترتب بعد الحصول على المنتج حتى يستطيع العملاء التقرير عن مدى حاجتهم للمنتج من عدمه.

التمويل الشخصي من بنك الرياض

يقدم مصرف الرياض حلولًا مصرفية مبتكرة من أجل الحصول على السيولة النقدية من خلال خدمة التمويل بالمرابحة وبدون تحويل الراتب ومن مميزات التمويل الشخصي من مصرف الرياض:

أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

فترات سداد تصل لخمسة سنوات

مقدم للسعوديين فقط أو موظفي البنوك والشركات التابعة للبنك

يوجد هامش ربح تنافسي

مع خيارات سداد مرنة .

شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للسعوديين

التمويل بدون تحويل راتب فقط لموظفي البنوك

الحد الأدنى للراتب 10,000 ريال سعودي

يجب أن لا تقل فترة العمل عن سنه عند التقدم بالطلب

أن لا تزيد التزامات الشخص لدى بنك الرياض والجهات المعنية الأخرى عن 33% من إجمالي راتبه.

وبإمكانك حساب القروض من حاسبة القروض في بنك الرياض

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك والراتب وفترة التمويل ثم النقر على احسب.

كيفية طلب التمويل الشخصي من بنك الرياض

ما عليك سوى زيارة أي فرع من فروع بنك الرياض المنتشرة في المملكة

القيام بتعبئة النموذج لتمويل المرابحة لدى البنك

وتقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين .

وتقديم شهادة تعريف بتفاصيل الراتب من جهة العمل

وللمزيد من المعلومات، بإمكانك الاتصال على الرقم المجاني 800-124-2020

يقدم لك المستشار الائتماني في بنك الرياض مزايا هامة كمساعدتك في مخاطر الائتمان التي قد تتعرض لها، أو مساعدتك في فهم إيجابيات وسلبيات المنتج للوصول إلى القرار المناسب، وتقديم المشورة الائتمانية للعملاء من أجل التعامل مع الصعوبات المالية والتي من خلالها يستطيع أن يقرر العميل نوع التمويل المناسب له.