استعلام عن نتائج قياس القدرات بالهوية رابط تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج قياس القدرات برقم الهوية من الخدمات الإلكترونية التي توافرت لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا من قاموا بأداء اختبارات قياس في وقت سابق، وبحسب تصريحات المركز الوطني للإعلام والتدريب أن الاستعلام سيكون من خلال الإنترنت حيث يمكن إجراء استعلام نتائج قياس برقم الهوية فقط 1442 لمن قام بعملية التسجيل في اختبارات قياس التحصيلية.

استعلام عن نتائج قياس القدرات بالهوية

يمكن استخراج نتيجة قياس من خلال الإنترنت عن طريق بعض الخطوات البسيطة والتي تشتمل على:

ينبغي أن يكون لديك حساب رسمي مفعل في موقع قياس.

ثم عليك الدخول إلى صفحة موقع قياس الرئيسية ومن ثم تسجيل الدخول.

وبعدها عليك أن تقوم بالنقر على تبويب الاستعلام عن نتائج الاختبارات، وقم بكتابة البيانات المطلوبة.

حيث أن إجراء استعلام نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق متاح عبر هذا الموقع، وعند إدخال البيانات ستقوم بعدها بالنقر على تبويب تسجيل الدخول.

قم بإدخال اسم المادة التي ترغب في التعرف على نتائجها، ورقم الهوية، وطبيعة الاختبار، وهنا قم بالنقر على بحث حتى تحصل في الحال على النتائج.

وفي حال عدم القدرة على الحصول على نتائج اختبارات قياس إلكترونيًا، فيمكن الاتصال الهاتفي وإدخال المعلومات اللازمة للاستعلام، وسوف يتم التواصل من خلال رقم: 920033555 من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

اختبارات قدرات الطلاب موقع قياس الخدمات الإلكترونية

وقد بين المركز الوطني لتقويم والتدريب أن الاختبارات المقدمة إلى الطلاب في المملكة تنقسم إلى قسمين، وهما:

اختبارات الشعبة العلمية: وبها مجموعة من المواد مثل: الرياضيات، والفيزياء والكيمياء، والأحياء.

اختبارات الشعبة الأدبية: وبها نجد المواد الأدبية المتمثلة في: الفقه، والحديث، والجغرافيا والتاريخ، وبعض أقسام اللغة العربية، وهي الأدب والبلاغة.

موقع قياس الخدمات الإلكترونية

وهناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يوفرها المركز الوطني للقياس من خلال موقع قياس الإلكتروني، ومن بين تلك الخدمات:

الحصول على تقرير درجات اختبار قياس القدرات العامة.

استعادة كلمة المرور من خلال خدمة هل نسيت كلمة المرور.

الاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات.

وقد أشار المركز من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تلك الخدمات متاحة من خلال رقم الهوية الوطنية للطالب أو المعلم.