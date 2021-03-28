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عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1442 من خلال المركز الوطني للقياس؛ حيث أنه بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب الذين خضعوا لاختبارات القدرة المعرفية قياس، تبدأ حالة من القلق بشأن ظهور نتائج قياس، وبالفعل ظهرت نتائج قياس بعد أن انتهت عمليات التصحيح والمراجعة.

استعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1442 اختبار القدرة المعرفية

يستطيع الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرة المعرفية 1442 أو اختبار التحصيلي الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1442؛ حيث يقدم المركز الوطني للقياس خدمة الاستعلام عن نتائج الاختبارات بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي للمركز الوطني للقياس. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة في صفحة تسجيل الدخول. النقر على أنا لست روبوت. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. القيام بتحديد نوع الاختبار المراد الاستعلام عن نتائجه. النقر على أيقونة بحث والانتظار حتى يتم تحميل نتائج اختبار القدرة المعرفية.

خطوات التسجيل في اختبارات المركز الوطني للقياس

يقدم المركز الوطني للقياس خدامات إلكترونية عديدة، منها التقديم في اختبارات قياس وانتهاءً بحضور الاختبار داخل مركز قياس، وأهم شرط للتسجيل في اختبارات قياس هو أن يكون لدى المتقدم بطاقة هوية وطنية أو إقامة، ويستطيع المتقدمين التسجيل في قياس من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية المركز الوطني للقياس .www.qiyas.sa الانتقال إلى تبويب ملف المستفيد. القيام بتسجيل البيانات الشخصية من رقم السجل المدني وكلمة المرور، ومن ثم النقر على تسجيل الدخول. النقر على أيقونة الاختبارات المتاحة للتسجيل. العمل على تحديد نوع الاختبار. الموافقة على الشروط والأحكام. العمل على تحديد مكان وموعد الاختبار من بين المواعيد المتاحة. التأكد من المعلومات، والموافقة على معلومات الاختبار. العمل على تسديد المقابل المالي.

اختبار القدرة المعرفية قياس

القدرة المعرفية هي الإمكانات التي يمتلكها الفرد من الإدراك والفهم وتقييم العلاقات بين الأشياء والربط بينها، ومن ثم إصدار الأحكام، وترجع أهمية قياس القدرات المعرفية إلى أنها الوسائل الأساسية التي تمكن الفرد من التعلم واكتساب المعرفة، واستخدامها في حل المشكلات.

ترجع أهمية خضوع الأفراد لاختبار القدرة المعرفية في التنبؤ بقدرة الفرد على القيام بمهامه الوظيفية في المستقبل، بغض النظر عن نوع الوظيفة، ولهذا نجد اعتماد وزارة الخدمة المدنية على نتائج قياس برقم الهوية ونتائج اختبار القدرة المعرفية مع غيره من الأدوات في اختيار الأنسب لشغل الوظائف الشاغرة.